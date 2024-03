A Lentate sta per nascere “La casa di Stefano”, un luogo aperto a tutta la comunità

Stanno per prendere il via a Lentate sul Seveso i lavori per la riqualificazione dell’edificio che ospiterà la sede di associazione Progetto OASI e le sue attività per lo sviluppo dell’autonomia e dell’indipendenza di persone con disabilità: la struttura si chiamera "La casa di Stefano".

La casa di Stefano”, un luogo aperto a tutta la comunità

Sorgerà in via Piave 11 e sarà un centro polifunzionale aperto alla comunità, luogo inclusivo, hub di progetti, palestra di allenamento per le abilità comunicative e per le autonomie domestiche. La presentazione dei lavori è avvenuta questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta all’oratorio Santo Stefano di Lentate.

Cosa succederà

L’immobile, nato per ospitare la Scuola di disegno, arti e mestieri di Camnago all’inizio del XX secolo, è stato devoluto a Progetto OASI. E ora sarà sottoposto a interventi di ristrutturazione indispensabili a ottimizzare gli spazi e a garantire la piena accessibilità e l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche. Altri interventi di efficientamento energetico renderanno lo stabile gas free e il più possibile autonomo, così da abbattere i costi futuri di gestione.

L’edificio ospiterà al primo piano una sala multimediale dotata di palco modulare, impianto audio e luci, regia e posti a sedere: ne nascerà un openspace che non solo accoglierà tutte le attività di teatro dell’associazione, ma sarà anche a disposizione della comunità per lezioni, conferenze, attività culturali e comunicative di ogni genere. Il piano terra sarà dedicato al laboratorio di autonomie domestiche e verrà dotato di un ampio salone per le per accogliere ospiti durante gli eventi culinari o per le lezioni di cucina, oltre che di una grande cucina professionale HACCP approved. Si studieranno gli arredi de La casa di Stefano in modo da renderli particolarmente versatili e dinamici, così da permettere l’evoluzione delle attività

in base alle richieste e alle necessità degli utilizzatori.

A completamento dell’opera ci sarà il grande giardino della casa: dotato di forno a legna per la pizza e di tavoli, diventerà luogo di ritrovo nelle serate estive e permetterà a tutti di vivere momenti di aggregazione e di relax.

Come contribuire

È stato istituito il 7 febbraio 2024 presso la Fondazione della Comunità MB il fondo “La casa di Stefano”: è destinato a sostenere le attività e i progetti sociali promossi da Progetto OASI nel territorio di Monza e Brianza per favorire l’inclusione delle persone con disabilità. Le prime risorse raccolte saranno indirizzate, in via prioritaria, a sostenere iniziative connesse alla ristrutturazione de La casa di Stefano, futura sede dell’associazione e luogo di comunità aperto a tutti. È possibile sostenere il fondo con una donazione online a questo link oppure con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Iban: IT03 Q050 3420 4080 0000 0029 299 e causale “Fondo La casa di Stefano”.

