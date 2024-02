A Lentate topi danneggiano gli impianti elettrici a scuola e al Centro anziani

Topi rosicchiano i fili degli impianti elettrici della scuola secondaria di primo grado e del Centro anziani di Lentate sul Seveso: scatta un intervento urgente di derattizzazione.

Derattizzazione alla scuola media e al Centro anziani

Il provvedimento è stato adottato dal dirigente del Settore opere pubbliche del Comune, Giovanni Corbetta, che ha affidato due interventi urgenti di derattizzazione a una ditta specializzata di Carimate (Como), per un importo totale di 370,88 euro (Iva compresa). La disinfestazione si è resa necessaria nelle aree esterne dell’edificio in via Cesare Battisti 12, che ospita il Centro anziani e, al piano superiore, la sede dell’Avis e gli ambulatori dell’Avl, e della scuola secondaria di primo grado Da Vinci, in via Papa Giovanni XXIII.

Topi hanno danneggiato gli impianti elettrici e di allarme

Un intervento finalizzato «a garantire la corretta riparazione degli impianti elettrici e di allarmi incendio e antintrusione, danneggiati dai roditori, come rilevato dal settore opere pubbliche e dalla ditta individuata», si legge nella determina.

"Nessun allarme per gli studenti"

"Nessun allarme per studenti e insegnanti, i topi non sono stati avvistati all’interno del plesso - precisa l’assessore all’Istruzione Domenico Pansera, rassicurando le famiglie dei ragazzi - La scuola media è circondata da un’area verde in cui vivono anche i roditori. Può capitare quindi che si avvicinino ai fili degli impianti elettrici e dell’allarme, all’esterno dell’edificio, e che li rosicchino».

"Probabilmente i topi sono arrivati dal cantiere dell'ex Schiatti"

Stessa cosa nella parte esterna dell’edificio di via Battisti, che si affaccia proprio sul cantiere per la riqualificazione dell’ex tessitura Schiatti.

"Avevamo immaginato che a seguito dei lavori di demolizione degli edifici fatiscenti e della movimentazione della terra alcuni topi che infestavano l’area degradata potessero uscire - afferma l’assessore al Territorio Matteo Turconi Sormani - Essendo il Centro anziani proprio dall’altra parte della strada può darsi che qualche roditore lo abbia raggiunto e si sia messo a mangiucchiare i fili degli impianti».

