A Lentate una statua, un libro e l'incontro con la criminologa per dire no alla violenza sulle donne

L’Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso, come ogni anno, vuole sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della cultura del rispetto di genere. Per questo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, ha organizzato una serie di eventi per dare concretezza a questo impegno.

L'assessore Russo: "Le istituzioni devono essere ambasciatrici di una cultura del rispetto di genere"

L’assessore alle Pari opportunità Barbara Russo ha dichiarato:

"Anche quest’anno abbiamo pensato di organizzare una rassegna di eventi per celebrare, come sempre non con una sola giornata ma lungo tutto il mese di novembre, la lotta alla violenza sulle donne. E' un segno concreto e significativo della sensibilità di questa Amministrazione comunale guidata da una donna verso tutte le iniziative a sostegno delle donne e della parità di genere, perché è importante continuare nell’opera di sensibilizzazione della cittadinanza su temi che non possono essere messi in secondo piano e che oggi più che mai continuano ad essere di drammatica attualità. Riteniamo che sia compito in primo luogo delle istituzioni assumere un ruolo attivo nell’essere ambasciatori di una cultura del rispetto di genere: istituzioni, famiglie, scuola”.

Violenza sulle donne, gli eventi in programma

Tanti gli eventi in programma:

- Giovedì 9 novembre: posa temporanea in piazza san Vito dell’opera “Evasione” dell’artista Ambro Moioli che rappresenta un omaggio alla donna, a tutte le donne che hanno combattuto per la conquista della consapevolezza del proprio valore in termini di autostima, determinazione e del proprio potenziale; a tutte quelle donne nel mondo a cui è stato privato il diritto di studiare, di inseguire i propri sogni, di essere libere di esprimersi; a tutte le donne che hanno il coraggio di combattere, perché ancora oggi essere donna è una sfida che non finisce mai.

L’artista Ambro Moioli ha dichiarato:

“Con quest’opera ho voluto rappresentare il volo libero della donna nella sua difficile strada dell’emancipazione, del riconoscimento dei suoi diritti, a dimostrazione di quali vette sia in grado di raggiungere”.

- Venerdì 17 novembre: alle 21 al Teatro Manzoni di Monza il talk-show spettacolo “Donna, violenza e criminalità organizzata. La musica contro l’omertà” organizzato da Fidapa Monza e Brianza, di cui l'assessore Russo è past president.

- Giovedì 23 novembre: alle 21 all'oratorio di Santo Stefano l'incontro con l’autore Lidia Laudani che presenterà il libro “Un'altra vita”, storia di una donna fatta di sfumature grigie e di purezza, di sogni e di emozioni, di successo e di perdita.

- Mercoledì 29 novembre: alle 21 al cineteatro Sant’Angelo incontro con la nota criminologa Roberta Bruzzone che parlerà di “Giovani, minori, manipolatori affettivi. I diversi volti della violenza”.

Il sindaco: "Non si può parlare di violenza solo il 25 novembre"

Ha commentato il sindaco Laura Ferrari: