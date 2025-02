A Lesmo aprirà i battenti un circuito di go-kart elettrici indoor

Il motorsport è di casa a Lesmo. E non potrebbe essere altrimenti se parliamo di un impianto sportivo che nascerà a pochi passi dalle leggendarie curve di Lesmo dello storico circuito di Formula Uno. Stiamo parlando della nuova pista indoor di go-kart elettrici che in questi mesi è in fase di realizzazione in un capannone industriale che si trova nella frazione di Peregallo, in via Maggi, al civico 13.

Una assoluta novità per Lesmo

Si tratta di un tracciato che, con tutta probabilità, verrà inaugurato la prossima primavera. I lavori di sistemazione del capannone industriale sono già iniziati lo scorso mese di ottobre e andranno avanti ancora almeno per tutto il mese di marzo.

L'ok del Consiglio comunale

Martedì sera scorso l'Assise lesmese ha dato l'ok al protocollo di intesa tra lo stesso Comune di Lesmo e la società Monza Kart Srl per l'uso temporaneo finalizzato al pubblico spettacolo per l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante.

A fronte dell'uso temporaneo dell'immobile di via Maggi, "Monza Kart" si impegna a garantire agevolazioni tariffarie per i residenti, prevedendo una riduzione del 15% sul costo dei biglietti per l'accesso e l'utilizzo dei go kart elettrici, organizzare attività educative, come corsi di guida sicura e giornate dedicate agli studenti delle scuole locali al fine di diffondere valori legati alla sicurezza stradale, collaborare con il comune per eventi e manifestazioni garantendo supporto all'Amministrazione comunale, offrire pacchetti promozionali per i giovani under 18 e organizzare un evento annuale durante il periodo del Gran Premio di Formula Uno per promuovere la cultura e la visibilità del territorio, nonchè di valorizzare l'importanza della manifestazione sportiva.