A Limbiate i funerali di Celeghin, a lui sarà dedicata “Casa Enrico”. Domani pomeriggio, giovedì 11 dicembre, alle 15 l’ultimo saluto alla storica colonna di Pizzaut

Domani i funerali

Saranno celebrati domani pomeriggio, giovedì 11 dicembre, i funerali di Enrico Celeghin. La cerimonia inizierà alle 15 in chiesa San Giorgio a Limbiate (piazza Monsignor Redaelli). Il limbiatese, scomparso improvvisamente domenica 7 dicembre a 62 anni era un volontario instancabile e figura centrale nella crescita del progetto di Pizzaut a Monza. Papà di Matteo (Matteone), il primo pizzaiolo assunto, da anni era impegnato quotidianamente nelle attività della pizzeria che da anni offre lavoro, dignità e autonomia a giovani autistici.

Il progetto di “Casa Enrico”

Il memoria di Celeghin, il fondatore di Pizzaut, Nico Acampora, ha lanciato la proposta di intitolargli il prossimo progetto: