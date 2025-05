A Limbiate il tenore Davide Carbone "InCanta" per il Brasile. Domenica 1 giugno l'ambasciatore della Fondazione Bocelli si esibirà in piazza Aldo Moro

Il tenore Davide Carbone

Uno straordinario concerto in occasione della Festa della Repubblica che unisce grande musica e solidarietà. Protagonista dell'evento il tenore di fama internazionale Davide Carbone, ambasciatore della Fondazione Andrea Bocelli (nel 2013 ha aperto il concerto del maestro Bocelli a San Paolo, in Brasile), impegnato da anni in progetti benefici in Sudamerica. L'appuntamento, ad ingresso gratuito, è domenica 1 giugno alle 20,45 in piazza Aldo Moro a Limbiate. Dalle 16 la piazza si animerà con artisti, hobbisti, libri, ritratti dal vivo, attività per bambini e food truck. In caso di maltempo il concerto si sposterà al teatro comunale di via Valsugana.

Comune acquista le divise del coro in Brasile

Proprio per sostenere queste attività benefiche, che offrono opportunità educative e culturali ai giovani, l'Amministrazione comunale coprirà i costi delle nuove divise del coro «Canto livre», composto da 150 elementi, di Aquiraz, nella Regione Metropolitana di Fortaleza, in Brasile. La formazione corale è parte dell'associazione Tapera das Artes che promuove lezioni di musica per 1.500 bambini e adolescenti.

La serata in piazza Aldo Moro

Il tenore si esibirà accompagnato da quaranta elementi della «Italian Academy Orchestra - Città di Limbiate» in un repertorio che spazia dalle classiche canzoni napoletane a brani più internazionali. In apertura l'Inno d'Italia, omaggio alla Festa del 2 giugno, e in chiusura il Và pensiero. Il concerto «InCanta» sarà condotto da Max Viggiani di Rrl 102.5. Per la parte finale del concerto l'artista ha in serbo una sorpresa per il pubblico che si sta definendo in questi giorni, inoltre, durante la serata, è prevista l'esibizione di scuole di ballo limbiatesi.

La festa della Repubblica

«Ci ​​piaceva molto legare un'iniziativa istituzionale, come la Festa della Repubblica, a un'iniziativa sociale, così abbiamo deciso di dare questo spirito al consueto concerto in occasione di questa ricorrenza» ha commentato il sindaco Antonio Romeo.

Il progetto benefico

Alla presentazione dell'evento è intervenuto lo stilista Oscar Sciré, da anni collaboratore del tenore.

« Carbone si dedica da molto tempo a un progetto in Brasile che tiene tanti giovani lontani dai pericoli della strada impegnandoli in varie attività pomeridiane - ha spiegato - i ragazzi solitamente giocano a calcio, mentre le ragazze si dedicano alla musica e al cucito».

Poi c'è la formazione corale che ha in programma alcuni concerti e probabilmente l'anno prossimo arriverà anche in Italia. Limbiate si è già detta disponibile ad ospitare il coro.