A Limbiate pioggia di multe per abbandono di rifiuti. Dall'inizio dell'anno sono già 51 di cui 32 solo nel mese di marzo

Pioggia di multe

Sempre più intensa l’attività del vigile ecologico a Limbiate: dall’inizio dell’anno sono già state 51 le sanzioni effettuate, 32 solo nel mese di marzo. L’operatore di Gelsia, incaricato di questo servizio, è impegnato tre giorni a settimana, due ore al giorno: controlla i sacchi abbandonati ai margini delle strade, nei cestini o davanti ai condomini, in quest’ultimo caso per verificare la conformità dei rifiuti e il rispetto dei giorni di conferimento.

Dopo i controlli le multe

Se nei sacchi abbandonati vengono trovati indizi utili all’identificazione del responsabile, come corrispondenza o scontrini, la Polizia Locale emette una sanzione di circa 200 euro. E non mancano i recidivi: solo poche settimane fa gli agenti hanno sanzionato per l’undicesima volta un limbiatese che periodicamente lascia un sacchetto di spazzatura in via Laghetto.

La piaga dei rifiuti domestici lasciati nei cestini

Come notato dal personale dell’Ufficio Ecologia e più volte evidenziato dal sindaco Antonio Romeo, uno dei fenomeni più difficili da debellare riguardo l’abbandono di sacchi di rifiuti domestici nei cestini posizionati lungo le strade. Per questo motivo in alcune vie i cestini sono stati eliminati, come in via Grandi. Riguardo questi episodi sono in corso ulteriori accertamenti per capire se queste persone pagano la Tari e come utilizzano il sacco blu.