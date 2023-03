A Limbiate si va a piedi e in bici in sicurezza anche in via Monza. ll percorso è protetto da una recinzione in ferro, sulla strada anche un rialzo di carreggiata

Tratto di ciclo-pedonale in via Monza

Pedoni e ciclisti potranno percorre in sicurezza anche un tratto della Saronno-Monza. Sono in direttura d’arrivo i lavori della pista ciclo-pedonale in via Monza a Limbiate, accanto alla corsia in direzione Monza, dal concessionario Sorbara fino al ponte del centro commerciale Carrefour e un tratto di via Garibaldi. A ulteriore garanzia di sicurezza per la mobilità dolce, è stata installata una recinzione protettiva in ferro e realizzato un rialzo di carreggiata in via Garibaldi in prossimità della rotatoria.

Investimento di un milione con fondi regionali

Il tratto distintivo della pista ciclo-pedonale è il colore rosso che accomuna tutti i tratti di nuova realizzazione o riqualificati per mettere in rete tutta la città da via Bonaparte a Mombello al canale Villoresi grazie a un investimento di circa un milione di euro, cofinanziato da Regione Lombardia. I lavori sono iniziati nell'estate del 2022 da via Bonaparte, dove è stato realizzato un percorso protetto sul lato della scuola per garantire il tragitto in sicurezza dei numerosi alunni dell’Itc Pacle Elsa Morante. Quindi sono stati creati gli stalli di sosta sul lato opposto della carreggiata ed il rialzo per limitare la velocità all’intersezione con via San Giovanni di Dio. E’ stata messa in sicurezza anche la fermata del bus.

Gli altri tratti del percorso

Il percorso è proseguito lungo via Monte Grappa fino a piazza Martiri delle Foibe, su questo tratto sono state posizione delle ringhiere a protezione del marciapiede e della pista ciclabile, messi anche in sicurezza gli attraversamenti e le fermate del bus. Il progetto prevede anche di incrementare la dotazione di parcheggi per biciclette, grazie all’installazione di quattro rastrelliere in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico e per un totale complessivo di 40 posti. Riqualificato anche il percorso accanto al Garbogera con la messa in sicurezza degli attraversamenti e sistemata la recinzione di protezione. Verso il centro il tragitto ciclo pedonale proseguirà con la sistemazione del tracciato fino a piazza Della Repubblica.