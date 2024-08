A Limbiate sorgerà un parco multisport. Lo spazio è diventato proprietà del Comune dopo la permuta di un altro spazio verde con la ditta Sacma. Assegnati i lavori per un importo di 179mila euro

Area multisport a Limbiate

Un’area multisport all’aria aperta dove si potranno praticare ping pong, basket, calcetto oppure ritrovarsi per un pic nic. E’ la vocazione del nuovo parchetto comunale di via Sardegna a Limbiate che sorgerà all’interno di uno spazio recintato e inutilizzato da anni.

Affidati i lavori

L’Amministrazione comunale ha recentemente affidato i lavori di riqualificazione dell'area verde tra via Toscana e via Sardegna a una società IV Energy con sede a Treviolo (Bregamo) per un importo di 179mila euro. La fine dei lavori è prevista a ottobre, dopo di che l’ampio spazio verde sarà aperto alla cittadinanza per essere utilizzato.

Gli sport che si potranno praticare

L’intervento prevede la rimozione della pavimentazione in blocchi di cemento per consentire la posa delle nuove strutture sportive. Su un’area pavimentata in asfalto resinato verranno allestiti dei tavoli da ping pong, in un altro punto troverà spazio un’area fitness con palestra calistenica, poi un campo da gioco che verrà utilizzato sia per praticare basket che calcetto, dato che sopra le porte verranno montati i tabelloni con i canestri.

Anche tavoli da pic nic

L’arredo urbano sarà arricchito dalla presenza di tavole e panche adatti ai pic nic. Ricalcherà invece l’attuare tracciato in cemento il percorso in asfalto dedicato alle biciclette. L’area verrà dotata di impianto di illuminazione e il verde completamente riqualificato con creazione di un nuovo vialetto di attraversamento.

Lo spazio ottenuto grazie a una permuta

Lo spazio recintato è diventato di proprietà comunale in seguito ad una permuta con la vicina ditta Sacma: lo scambio ha visto la cessione da parte dell’ente locale del parco giochi di via Sardegna (ampio 4278 mq) ricevendo in contropartita un’area grande quasi il doppio (7890 mq) e distante poche decine di metri, verso la Comasina.