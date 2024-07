A Limbiate torna la 24 ore di beach volley in piazza Tobagi. Dal 5 al 7 luglio la manifestazione non stop con due torneo e una tappa del campionato nazionale di Serie Beach1 Femminile

Dopo sette anni di stop torna il beach volley

Torna la 24 ore di beach volley in piazza Tobagi a Limbiate. Dopo sette lunghissimi anni, il 5, 6 e 7 luglio si terrà la 14esima edizione della manifestazione no-stop che da quest’anno prende il nome di «City Beach» ed è organizzata da Limbiate Volley e Polisportiva Solaro.

Beneficenza e divertimento

«Lo spirito è lo stesso di sempre: fare beneficenza e divertirsi in un ambiente giovane e ricco di quei valori che solo lo sport sa mettere in mostra» spiegano dal gruppo organizzatore che annovera tanti volti nuovi accanto agli storici ideatori dell’evento sportivo nato circa vent’anni fa.

Due torneo e una tappa del campionato

Sono previsti due tornei: uno “amatoriale” e uno “pro”, le cui squadre si sfideranno da venerdì sera a sabato sera, in modalità continuativa anche durante la notte. Nella giornata di domenica è invece prevista una tappa del campionato nazionale di Serie Beach1 Femminile.

Spazio anche alle associazioni

Per tutto il weekend sarà aperta l’area ristoro e prenderanno parte alla manifestazione varie associazioni del territorio come La Tenda Amatese di Cesano Maderno che fornirà parte delle strutture mobili presenti in piazza, Voglio la Luna che sarà presente nel pomeriggio di sabato con il furgone del gelato artigianale e, Federico per sempre che da anni sensibilizza le giovani generazioni su tematiche di sicurezza stradale.