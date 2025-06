Il centro medico comunale di Aspecon, l’azienda speciale concorezzese partecipata al 100% dal Comune di Concorezzo, si rinnova e cambia casa. A partire da luglio gli ambulatori medici e infermieristici di Concorezzo si trasferiranno dall’attuale centro di via Manzoni, alla corte di Santa Marta, nel cuore del centro storico in una nuova sede completamente riqualificata. I lavori di ristrutturazione si sono conclusi in questi giorni e il trasloco entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

A luglio l’apertura del nuovo Centro Medico Santa Marta

Il nuovo Centro Medico Santa Marta si sviluppa al primo piano della corte storica di via S. Marta 18. A disposizione del pubblico cinque nuovi ambulatori, un’infermeria, due sale d’attesa e un’area dedicata alla reception. L’intervento di riqualificazione ha visto un investimento di Aspecon a quadro economico di 230 mila euro.

Gli ambulatori in via Manzoni sospenderanno le attività per il mese di giugno per consentire l’organizzazione e l’ingresso dei medici e dei professionisti sanitari nella nuova struttura.

I lavori di riqualificazione

Il progetto architettonico relativo alla realizzazione del nuovo Centro Medico Santa Marta ha avuto come obiettivo la riqualificazione e la redistribuzione degli spazi interni dell’unità immobiliare per garantire funzionalità, accessibilità e comfort all’utenza e al personale sanitario. L’intervento ha visto la creazione di cinque ambulatori, inclusi uno attrezzato per visite ginecologiche e uno dedicato ad attività fisioterapiche, oltre a un locale infermeria. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, con percorsi senza barriere architettoniche, ascensore e la presenza di un bagno per persone con disabilità.

All’ingresso principale è ubicata un’area reception/accettazione, affiancata da sale d’attesa proporzionate al flusso medio previsto. L’intervento ha incluso anche la realizzazione di un nuovo blocco di servizi igienici, che comprende tre bagni al piano – di cui uno per disabili, uno riservato al personale e uno a disposizione dell’utenza. Sono stati inoltre realizzati locali accessori come depositi e spogliatoi per il personale. Dal punto di vista impiantistico, è stato realizzato un sistema di climatizzazione estiva, l’integrazione di nuovi radiatori, l’adeguamento dell’illuminazione ordinaria e di emergenza, oltre alla predisposizione di una rete dati cablata e wi-fi. Il centro è inoltre dotato di un sistema videocitofonico centralizzato e di un impianto di filodiffusione nelle aree comuni.

I servizi del Centro medico Santa Marta

Nel nuovo centro medico sono confermati tutti i servizi attivi nel centro medico di via Manzoni.

Nel dettaglio, all’interno del Centro Medico Santa Marta sarà disponibile l’ambulatorio infermieristico, dove personale altamente qualificato offrirà assistenza sia in sede che a domicilio, garantendo cure personalizzate. Tra le prestazioni disponibili rientrano medicazioni, iniezioni, elettrocardiogrammi, rimozione e applicazione di cateteri, oltre alla misurazione di colesterolo, glicemia, pressione arteriosa e Tempo di Quick (INR). Sarà attivo anche lo sportello CUP (Centro Unico di Prenotazione), per le prenotazioni delle visite specialistiche. Il centro metterà inoltre a disposizione una vasta gamma di visite specialistiche, grazie alla collaborazione con medici specializzati in neurologia, angiologia, ortopedia, osteopatia, ginecologia, urologia, cardiologia, dermatologia, otorinolaringoiatria e radiologia, assicurando un’assistenza sanitaria completa.

Le visite possono essere prenotate direttamente dal sito internet di Aspecon.

Le dichiarazioni

“Il nuovo centro medico Santa Marta rappresenta un modello operativo strutturato di medicina territoriale – ha affermato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio-. Gli ambulatori, ubicati nel cuore del centro storico in una delle corti più belle di Concorezzo, saranno un nuovo punto di riferimento per i concorezzesi che avranno a disposizione studi medici specialistici con professionisti selezionati altamente qualificati. Aspecon si riconferma un’azienda comunale sana che investe economicamente e strutturalmente in servizi per il territorio. I lavori di ristrutturazione hanno riqualificato ulteriormente la corte di Santa Marta che ora, grazie anche alla presenza del Consultorio diventa una struttura dedicata alla salute e ai servizi di prossimità. Il nuovo Centro Medico Santa Marta diventerà un punto di riferimento non solo per i concorezzesi ma anche per residenti dei paesi limitrofi con servizi sanitari di eccellenza offerti nel cuore di Concorezzo. Un centro medico professionale e anche bello da vivere. Ricordiamo infatti che il cortile del centro medico è direttamente collegato al giardino della Biblioteca protagonista lo scorso anno di un intervento di riqualificazione”. “I dati confermano l’apprezzamento del pubblico dei servizi specialistici offerti dal centro medico – ha spiegato il presidente di Aspecon Massimiliano Cravini-. Nel 2024 gli accessi sono aumentati di quasi il 6%. Anche l’ambulatorio infermieristico ha visto un incremento degli accessi con un +5%. Si tratta di numeri che confermano l’apprezzamento dei nostri servizi e la validità dell’offerta professionale di Aspecon. Su queste basi abbiamo voluto investire nel nuovo Centro Medico Santa Marta, certi di andare incontro alle esigenze della comunità con ambulatori rinnovati, accessibili e ubicati in un contesto di grande pregio”.

Aspecon

L’azienda speciale concorezzese Aspecon partecipata al 100% dal Comune di Concorezzo svolge la sua attività in città dal 1993 gestendo i servizi sanitari rivolti alla cittadinanza e, in particolare, la Farmacia Comunale con l’ambulatorio galenico, l’ambulatorio di medicina di base e il Centro medico con annessa infermeria.

L’esercizio 2024 di Aspecon si è chiuso con un utile netto di 103 mila euro, in crescita del 31,75% rispetto all’anno precedente, e con un fatturato complessivo di circa 2.5 milioni di euro (+6,6%). L’azienda ha potenziato l’offerta sanitaria locale, raddoppiando l’orario del servizio infermieristico e ampliando le visite specialistiche (+5,69%). Sono stati reinvestiti circa 75 mila euro in servizi alla cittadinanza, tra cui “pacco bebè”, carta fedeltà e sponsorizzazioni, tra cui il sostegno del Gruppo di Cammino. Per quanto riguarda la farmacia tra i servizi più apprezzati dalla cittadinanza: le prestazioni di telemedicina, come gli holter pressori e dinamici, nonché il servizio di teledermatologia.