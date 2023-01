A Macherio è arrivato un nuovo medico di base

E’ tornato nella sua Macherio, dove aveva già svolto il lavoro di medico di base. E' il dottor Riccardo Castoldi, entrato da poco in servizio presso l’ambulatorio di via Italia a Macherio.

Medico di base

Un ruolo, questa volta, definitivo. Dopo la laurea in Medicina nel 2016, ha svolto diverse mansioni lavorando in case di riposo, al centro riabilitativo Maugeri di Lissone, nelle aziende facendo corsi di primo soccorso e facendo sostituzioni di medici anche a Macherio.

«Nel 2020 ho aperto lo studio a Varedo, alla Valera, dove sono rimasto per tre anni con incarico provvisorio - spiega il dottor Castoldi - A ottobre ho partecipato al bando e finalmente si è aperta una posizione a Macherio».

Medicina di gruppo

Castoldi subentra al dottor Guido Cattaneo, andato in pensione nel febbraio dello scorso anno. «Piano piano sto cominciando a conoscere i pazienti che, per la maggior parte, sono del dottor Cattaneo - spiega - Nel frattempo sto frequentando anche il corso di formazione specifica in medicina generale che dura tre anni. A Varedo mi sono trovato benissimo, è una bellissima realtà, ma volevo avvicinarmi a casa. In più ho un particolare legame con questo territorio dove ho abitato. Conoscere la realtà in cui si lavora è importante, così come essere a conoscenza dei servizi che gravitano attorno». Oltre a Castoldi, nell’ambulatorio dove è stata attivata la Medicina di Gruppo, sono presenti i dottori Marta Castoldi, Marco Villa, Patrizia Baldeschi e Cesare Riva.

