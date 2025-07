A Macherio il primo esperimento in Italia di ricompressione del gas metano

primato

Un intervento ad alto profilo ambientale realizzato dall'azienda Vps Italy, in collaborazione con Cubogas (gruppo Snam) e Reti+ (gruppo A2A).

A Macherio è stato portato a termine il primo intervento in assoluto in Italia e in Europa di ricompressione in linea su un gasdotto operativo in area urbana.

Un primato europeo nella ricompressione del gas

Un'operazione di altissimo profilo ambientale, realizzata da VPS Italy in collaborazione con Cubogas (gruppo SNAM) e RETI+ (gruppo A2A), che rappresenta un primato europeo inedito per eccellenza metodologica e sinergia operativa nelle attività di tutela ambientale nel settore delle filiere energetiche. In un contesto in cui la lotta al cambiamento climatico è una priorità strategica per l’Unione Europea, e il programma Net Zero 2050 fissa l’obiettivo della neutralità climatica entro metà secolo, il ruolo delle emissioni di metano — gas con un potenziale climalterante oltre 80 volte superiore alla CO₂ nei primi 20 anni di permanenza in atmosfera — è sempre più centrale.

Le emissioni di metano sono 80 volte più inquinanti della CO2

Le emissioni di metano, spesso invisibili ma pervasive nella gestione delle reti di trasporto e distribuzione del gas, costituiscono una delle principali criticità ambientali su scala nazionale ed europea. Proprio per rispondere a questa sfida, VPS Italy ha sviluppato un portafoglio di soluzioni tecnologiche avanzate per l’annullamento delle emissioni e il recupero del gas metano. L’intervento di Macherio, condotto in via Piave su un tratto di circa 300 metri di rete, ha rappresentato il primo caso in Europa di recupero e riciclo di gas metano su una linea urbana, operando nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1787, che dal 1° gennaio 2026 vieterà flaring e venting di metano in atmosfera.

L'intervento in via Piave

L’operazione ha previsto la ricompressione del gas presente nella condotta, la sua filtrazione e purificazione da agenti contaminanti e il successivo riutilizzo del metano nei processi industriali, evitando ogni forma di dispersione. Questo approccio, oltre a ridurre le emissioni, migliora la sicurezza della rete e riduce il rischio di eventi straordinari legati a sovrapressioni o alla presenza di impurità. Si è trattato di un caso concreto in cui innovazione tecnologica ed efficienza operativa si sono fuse in un’unica azione coordinata, mirata a garantire continuità di servizio, sicurezza e tutela ambientale. L’intervento si è svolto nel rispetto dei tempi e degli standard più rigorosi di sicurezza e sostenibilità, perfettamente allineato alla normativa europea vigente, confermando l’elevato livello di conformità tecnica e gestionale dei soggetti coinvolti.

Macherio fa scuola

Ma ciò che rende l'operazione di Macherio davvero significativa, oltre al successo tecnico, è il suo carattere pionieristico: una nuova prassi per la gestione delle reti gas, basata sull’evitare lo sfiato del metano in atmosfera, trasferendolo invece in sicurezza lungo la condotta senza interruzione del servizio. Il ruolo di VPS Italy è stato centrale in ogni fase. I suoi tecnici hanno condotto l’operazione con competenza e tempestività, integrandosi perfettamente con le squadre di Cubogas e RETI+ in un approccio flessibile, coordinato e orientato al risultato. La capacità di lavorare in piena sintonia, superando in tempo reale ostacoli tecnici e logistici, ha dimostrato il valore strategico della collaborazione industriale, trasformando una sfida complessa in un riferimento operativo per l’intero settore. Macherio non è solo un cantiere concluso con successo, ma un caso emblematico di come le imprese del settore possano affrontare le trasformazioni del panorama energetico con prontezza e visione. In un contesto segnato da normative sempre più stringenti, pressioni ambientali crescenti e necessità di sicurezza e affidabilità, la capacità di “fare sistema” è oggi determinante.

Una collaborazione sinergica

Fondamentale per la buona riuscita dell’intervento è stata la collaborazione sinergica con due attori chiave del settore gas: Cubogas, partner tecnologico d’eccellenza, il cui know-how e supporto operativo hanno permesso di progettare e realizzare in tempi record le attrezzature necessarie per l’intervento. In particolare, il contributo di Cristiano Cella, figura centrale in Cubogas, si è rivelato determinante: il suo spirito collaborativo e la sua visione tecnica hanno favorito un dialogo efficace con il team VPS Italy, consentendo di sviluppare soluzioni su misura in tempi estremamente contenuti. RetiPiù, gestore della rete di distribuzione a Macherio, la cui disponibilità e attenzione alla sostenibilità hanno reso possibile la pianificazione e l’implementazione dell’intervento in piena coerenza con gli obiettivi ambientali del territorio. È stata, inoltre, fondamentale la disponibilità dell’ex Direttore Generale di RetiPiù, Mario Borgotti e il supporto tecnico di Domenico Luzza e di Saul Piterà, la cui professionalità, disponibilità e attenzione alla sostenibilità hanno reso possibile la pianificazione e l’implementazione dell’intervento in piena coerenza con gli obiettivi ambientali del territorio.

Vps Italy, un centro di eccellenza nella prevenzione delle emissioni di metano

VPS Italy si afferma così come un centro di competenza ed eccellenza nel controllo e nella prevenzione delle emissioni di metano, partner tecnico-strategico per i principali operatori del settore gas — TSO (Transmission System Operators) e DSO (Distribution System Operators) — promuovendo il dialogo continuo con fornitori strategici come Cubogas, clienti finali come RETI+ ed enti istituzionali come il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e il CIG (Comitato Italiano Gas).

L'amministratore delegato, Manuel Manzoni

"Non esiste una vera transizione energetica senza un controllo attivo delle emissioni diffuse - afferma Manuel Manzoni, CEO di VPS Italy - La nostra missione è affiancare utility e operatori nella realizzazione di una rete gas resiliente, sicura e methane-free, offrendo tecnologie e know-how per raggiungere gli obiettivi Net Zero in tempi certi e misurabili». VPS Italy è un’azienda italiana specializzata nella fornitura, manutenzione e ricondizionamento di valvole e accessori per i settori strategici dell’oil & gas, dell’idrogeno e del nucleare. Con un’esperienza consolidata sul campo e una forte attenzione alla qualità e alla conformità normativa, VPS si è affermata come partner tecnico di riferimento per operatori, utility e contractor della gestione delle infrastrutture energetiche. L’azienda opera sia nella fornitura di componenti nuovi sia nel ricondizionamento di valvole industriali, valvole di intercettazione, valvole di sicurezza, attuatori, dispositivi di regolazione e sistemi di tenuta per impianti critici. I servizi di ricondizionamento — sempre più richiesti — consentono di estendere in modo sostenibile il ciclo di vita delle apparecchiature, garantendo piena funzionalità grazie a test e certificazioni dedicate.

La ricompressione del gas metano: un fronte innovativo

Uno dei fronti più innovativi è proprio quello della ricompressione del gas metano, destinato a diventare centrale con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1787. VPS Italy è già pronta: dispone di attrezzature mobili, squadre specializzate e procedure collaudate per eseguire operazioni di ricompressione temporanea in piena sicurezza, trasferendo il gas presente nei tratti isolati della rete senza dispersioni e anticipando di fatto le prescrizioni future. Con queste soluzioni, VPS Italy si conferma all’avanguardia e perfettamente allineata agli obiettivi del Green Deal europeo. La sua visione si fonda su flessibilità operativa, tempestività di intervento e capacità di costruire solide relazioni tecniche con tutti gli attori della filiera. In un settore in rapida evoluzione, la qualità delle soluzioni e la capacità di collaborare saranno decisive per costruire infrastrutture sempre più sostenibili, sicure ed efficienti. Con il primo intervento specialistico in area urbana, VPS Italy non solo innova il settore, ma apre la strada a un nuovo modello di gestione ambientale del gas naturale, trasformando un’emergenza climatica in un’opportunità industriale e tecnologica europea.

La soddisfazione del sindaco di Macherio, Franco Redaelli

"Sono orgoglioso che a Macherio si sia stabilito un primato italiano e tra i primi in Europa nella ricompressione del gas metano - sottolinea il sindaco Franco Redaelli - Alcuni giorni fa si è svolta la prima operazione in Italia e tra le prime in Europa di ricompressione in linea su gasdotto operativo in area urbana, un intervento ad alto profilo ambientale realizzato da VPS Italy, in collaborazione con Cubogas (gruppo SNAM) e RETI+ (gruppo A2A). L’operazione, sul tratto di circa 300 metri di rete, ha consentito di evitare qualsiasi emissione di metano in atmosfera, recuperandolo, purificandolo e reimmettendolo nel ciclo produttivo. L’intervento di Macherio si distingue per l'annullamento del rischio di emissioni incontrollate e per la gestione in sicurezza di gasdotti urbani senza interruzione del servizio".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 29 luglio 2025.