Una bella iniziativa domenica 29 settembre alla Bocciofila di Macherio in via Milano 25.

A Macherio il raduno di cori popolari, sociali e resistenti

Dalle ore 15 in poi oltre 150 cantori daranno corpo e voce all'iniziativa "Di canto in canto. Raduno di cori popolari, sociali e resistenti". Si tratta di una iniziativa organizzata dal Coro CantaStoria cittadino. Un coro nato come progetto della sezione ANPI di Biassono nel 2019.

Ma perché cantare? "Per fare attivamente memoria - sottolineano gli organizzatori - intonando insieme le canzoni che sanno raccontare di una umanità che fatica, soffre, lotta, che pure ride, ama, gioisce. Canzoni che dicono di popolo e di valori che arrivano da lontano eppure sono sempre vivi".

Chi ci sarà

Parteciperanno all'iniziativa di domenica:

• Bovisa InCanta (Milano)

• Coro CantaStoria Anpi Biassono (Biassono)

• Coro di Micene (Milano)

• Coro Ingrato (Milano)

• Coro Resistente (Milano)

• Coro Volante Cucciolo (Verbania)

• Piccolo Coro Antifascista (Milano)

• Questo è il fiore del Partigiano (Paderno Dugnano)

L’appuntamento nasce dal coordinamento di numerosi Cori che, dietro lo striscione “Fuori a cantar con noi - Cori popolari” hanno marciato a Milano, nelle ultime due edizioni del corteo nazionale per la Festa della Liberazione del 25 aprile.

Un primo raduno, con analogo intento e dal titolo “I cori si raccontano”, ha già avuto luogo nel settembre 2023, a Palazzolo Milanese.