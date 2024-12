A Macherio l'assemblea pubblica su Pedemontana

Un’assemblea pubblica a Macherio con i vertici di Pedemontana per fare il punto della situazione sui lavori di realizzazione dell’autostrada.

Assemblea pubblica

L’Amministrazione comunale di Macherio, guidata dal sindaco Franco Redaelli, invita la cittadinanza all’incontro, in programma mercoledì 18 dicembre, alle 20.45, alla scuola media, organizzato al fine di fornire informazioni sul progetto definitivo e sulla fase di cantierizzazione. Ci sarà spazio per domande di interesse pubblico relative agli argomenti trattati.

Il punto sui lavori

«Come preannunciato, vogliamo informare la cittadinanza sull’andamento del progetto di Pedemontana - spiega il primo cittadino Franco Redaelli - Un’opera importantissima quanto impattante. Noi sindaci della tratta C ci incontriamo periodicamente con Regione e Pedemontana per fare il punto della situazione, come è stato fatto anche di recente. Per questo abbiamo deciso di anticipare questo incontro, per chiarire alcuni aspetti ed evitare la fuga di notizie. Abbiamo invitato i vertici di Pedemontana per un’informativa ufficiale e pubblica e per dimostrare tutta l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti di questo argomento. La cantierizzazione è ancora da definire: quello che stiamo cercando di fare come sindaci della tratta C è quello di cercare di ottenere tutti gli accorgimenti e i vantaggi possibili per il nostro territorio».