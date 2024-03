A Meda al via la seconda tranche di sostituzione delle reti idriche: tre mesi di lavori

Seconda tranche di lavori a Meda per rinnovare porzioni d’acquedotto che rientrano nel maxi progetto di ammodernamento delle reti idriche di BrianzAcque finanziato dal Pnrr con 50 milioni di euro.

Al via la seconda tranche di interventi di BrianzAcque

Gli obiettivi sono ridurre le perdite d’acqua e digitalizzare gli acquedotti di 21 Comuni della Brianza, tra cui Meda, dove, a poco più di un anno dall’avvio del primo lotto di interventi che ha coinvolto tratti di via Luigi Rho e di via Lombardia, il gestore dell’idrico locale torna all’opera. Lunedì 11 marzo scatterà infatti la cantierizzazione di un ulteriore segmento di via Rho compreso tra gli incroci con viale Brianza e con vicolo Rho, e di un altro, in via Trento, tra le intersezioni con via Trieste e via Zara.

I lavori sulle reti idriche dureranno tre mesi

L’operazione, messa a punto dal settore progettazione e pianificazione dell’azienda pubblica dell’idrico locale per un costo di oltre 360mila euro, si protrarrà per poco più di tre mesi. Le vecchie condutture, soggette a perdite e non più idonee a garantire ai cittadini un servizio efficiente, saranno dismesse e rimpiazzate da tubazioni più resistenti di nuova generazione. Secondo le stime, si eviterà la dispersione di 8,85 metri cubi di acqua al giorno, pari a 3.230 metri cubi all’anno. I lavori di sostituzione delle reti idriche saranno realizzati con la tecnica dello scavo a cielo aperto.

La Polizia Locale predisporrà la viabilità alternativa

BrianzAcque e l’Amministrazione comunale opereranno in piena sinergia nell’intento di ridurre il più possibile l’impatto dei cantieri sulla vita dei cittadini. Con la Polizia Locale sono stati predisposti percorsi di viabilità alternativa. Il terzo e ultimo stralcio di lavori è in programma nel 2025 e riguarderà il restante tratto di via Trento.

Al via la digitalizzazione degli acquedotti

A Meda, come per tutti gli altri 20 Comuni della Brianza nord e centro coinvolti dal progetto, saranno inoltre presto avviate le attività di digitalizzazione che mirano alla trasformazione degli acquedotti in «acquedotti intelligenti», con approcci innovativi e vantaggiosi per i processi aziendali e per le nuove tecnologie nel rapporto con i cittadini-consumatori.