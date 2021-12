Superenalotto

La giocata fortunata presso il bar di via Seveso nella giornata del 27 dicembre.

La Lombardia si conferma terra fortunata: nel concorso del SuperEnalotto del 27 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati cinque “5” da 23.950,73 euro ciascuno.

A Meda centrato un "5" da quasi 24mila euro

Una delle vincite è avvenuta a Meda, presso il bar di via Seveso. Nello stesso concorso vincite dello stesso importo sono state centrate anche a Dongo, in provincia di Como, nell’edicola di piazza Gianpiero Matteri 11, nel bar di via Pietro Cavedini 2 ad Opera, in provincia di Milano, presso l’esercizio di via Meda 25 a Milano e nella tabaccheria di strada Pavese 1 a Mortara, in provincia di Pavia. Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 130,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.