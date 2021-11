Novità

Le mamme in dolce attesa o con bambini fino ai due anni possono parcheggiare l'auto senza limitazioni in tutti gli stalli della città.

A Meda è arrivato il pink pass per le donne incinte o con figli piccoli: le mamme in dolce attesa o con bambini fino ai due anni possono parcheggiare la propria auto senza limitazioni in tutti gli stalli di parcheggio presenti in città, esponendo l'apposito tagliando sul cruscotto.

Pink pass per le donne incinte

La novità, introdotta mercoledì 17 novembre 2021 dal comandante della Polizia Locale Claudio Delpero, va nella direzione indicata dall'articolo 188 bis del Codice della strada, inserito recentemente con la finalità di agevolare la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore ai due anni. "Non si tratta degli stalli rosa, cioè di specifici parcheggi riservati alle donne incinte, ma di pass rosa, ovvero di appositi tagliandi che consentono alle donne in stato di gravidanza di posteggiare dove vogliono, senza pagare nel caso degli stalli blu e senza esporre il disco orario nel caso dei parcheggi così regolamentati", precisa il comandante.

Ecco come richiederlo

Per richiedere il pink pass (che vale solo per le donne residenti a Meda ed è valido solo all'interno del territorio medese) basta recarsi al comando di Polizia Locale in via Isonzo 6B portando tutta la documentazione che attesta la gravidanza o quella relativa al bimbo fino ai due anni e il numero di targa dell'auto con la quale si intende usufruire di questa opportunità. Al momento, in soli due giorni, sono già stati rilasciati 12 tagliandi.