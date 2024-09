Anche nel territorio di Meda è scattata la sostituzione dei vecchi contatori dell’acqua con nuovi apparecchi “intelligenti”. Cresce, così, la platea dei 21 Comuni brianzoli dove BrianzAcque, grazie ad un progetto complessivo da 60 mln di euro, di cui 50 finanziati da Pnrr, sta procedendo all’ammodernamento ed alla “smartizzazione” delle reti idriche.

A Meda partita la sostituzione dei contatori dell'acqua

Sono circa 5150 i contatori destinati, nei prossimi giorni, ad essere smontati e rimpiazzati da più performanti apparecchiature di ultima generazione per il rilevamento dei consumi. L’ammodernamento della dotazione di questi strumenti non potrà che garantire misurazioni più precise e affidabili. Un’attività di digitalizzazione che permetterà a BrianzAcque di acquisire in tempo reale i dati di ogni singola utenza con tutta una serie di vantaggi in termini di continuità, di trasparenza e di economicità nel servizio idrico fornito al consumatore.

Gli interventi, effettuati da società incaricate, vengono comunicati con 48 ore di preavviso tramite affissione nelle zone interessate di appositi volantini. In caso di dubbi e sospetti, si invitano i cittadini a contattare il Call Center 800.005.191