A Meda spesa sospesa grazie al gruppo Argento

A Meda spesa sospesa per aiutare i bisognosi grazie all'iniziativa promossa da Argento, collettivo di ragazzi, e sostenuta da Matteo Loiurio di Argento e da Lorenzo Martinoli, referente dell'associazione Sigmund.

"Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa solidale della spesa sospesa in aiuto dei più bisognosi qui in Brianza. Il progetto di Argento sposa i valori di inclusività, passione, amore e solidarietà, il tutto veicolato dalla musica; abbiamo quindi scelto di chiudere la nostra stagione di eventi con un gesto che nel suo piccolo potesse portare gioia e serenità ad altri".

Così commentano i referenti di Argento.

"Siamo grati della possibilità che il supermercato Sigma ci ha dato, incontrando una realtà sempre pronta ad aiutare gli altri e attenta ai bisogni della nostra società; un ringraziamento anche al Comune di Meda per il supporto e i preziosi consigli dispensati che ci aiutano a crescere in un'ottica di mutua solidarietà. Mettendo nel carrello cibo e generi di prima necessità siamo riusciti a portare un aiuto concreto a chi, ancor più in questo periodo, sente il bisogno di qualcuno che tenda una mano", hanno concluso.