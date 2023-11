A Meda spettacolo, tavola rotonda e corsa benefica per dire no alla violenza sulle donne

Uno spettacolo teatrale, una tavola rotonda e una camminata benefica per dire no ai femminicidi e alla violenza di genere. Sono le iniziative organizzate a Meda in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. L’Amministrazione comunale, e in particolare l’assessore alle Politiche femminili Mara Pellegatta, ha infatti organizzato una rassegna di eventi allo scopo di sensibilizzare i cittadini su questa piaga sociale.

Venerdì lo spettacolo teatrale

Venerdì 24 novembre alle 21 in sala civica Radio si aprirà il sipario sulla storia di Artemisia Gentileschi, la cui voce fu spesso soffocata nella società del suo tempo. La compagnia teatrale La Sarabanda porterà in scena una storia fatta di arte, violenza, resilienza: è la rievocazione di «Artemisia Gentileschi - La donna, la pittoressa», con la regia di Loredana Riva e i testi di Antonetta Carrabs. Artemisia, un’artista che incarna ancora oggi il non arrendersi alle violenze e ai soprusi subiti e allo stesso tempo la forza e il talento delle donne. Il teatro affronta questo tema accompagnando il pubblico sulla riflessione, sul messaggio che incarna la grande artista, affinché si possa aiutare a sconfiggere la violenza sulle donne e affermare il rispetto. Per info e prenotazioni: artemisia@comune.meda.mb.it.

Sabato la tavola rotonda

Il giorno dopo, sabato 25, alle 20.45 nella sala Pertini al primo piano del Municipio si terrà una tavola rotonda dal titolo «Un invito con the», con l’obiettivo di individuare la violenza in tutte le sue forme. In un contesto rilassante, insieme all’artista Eleonora Pozzi che accompagnerà i relatori e il pubblico in un percorso espressivo, interverranno sul tema l’assessore ai Servizi alla persona Mara Pellegatta, la psicologa Daniela Branà, l’avvocato Raffaella Ruggeri del Centro antiviolenza White Mathilda, Silvana Viganò del Centro d’ascolto Caritas di Meda, Patrizia Candian della conferenza medese della San Vincenzo de Paoli e gli operatori dei Servizi sociali del Comune. Per info e prenotazioni: tavolarotonda@comune.meda.mb.it.

Domenica la corsa benefica per sostenere le donne vittime di violenza

Infine, domenica 26 novembre a partire dalle 9 appuntamento in piazza Municipio con l’associazione Women in sport, che in collaborazione con il Comune ha organizzato «Walk for women in sport», una camminata benefica di sei chilometri non competitiva con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere mamme e bambini in difficoltà. Per informazioni: info@womeninsport.it.