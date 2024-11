Le scuole secondarie di primo grado Traversi e Anna Frank di Meda sono protagoniste di un'importante iniziativa di Cittadinanza attiva: il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Un'occasione preziosa che permette ai giovani di far sentire concretamente la propria voce e di dialogare direttamente con il Sindaco e l'Amministrazione, per la realizzazione di nuovi progetti.

A Meda torna il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Tra gli obiettivi del Consiglio rientrano lo sviluppo della consapevolezza dei diritti e doveri civici, aspetto fondamentale che l’Amministrazione vuole sostenere supportando gli Istituti scolastici, la promozione del dialogo con le Istituzioni, elemento per cui il Comune di Meda continua a spendersi, in tutti i servizi, per accorciare la distanza Cittadino-Amministrazione, la realizzazione di progetti concreti per la Città che rappresentino la voce delle giovani generazioni e la promozione della partecipazione attiva da parte dei ragazzi alla vita della Comunità. Punti, questi, rilevanti nell’ottica di orientare l’attività comunale a un crescente ascolto delle esigenze e delle necessità reali della Città.

Si coglie l’occasione per ricordate, infatti, che l'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di coinvolgimento giovanile che include anche la Consulta "Meda - Giovani", confermando l'impegno dell'Amministrazione nel dare spazio e voce alle nuove generazioni.

Le Tappe del Percorso

Martedì 26 novembre 2024 ci saranno le elezioni in Sala Consiliare per il rinnovo dei membri del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, mercoledì 26 febbraio 2025 l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio.

L'Assessore all'Istruzione, Mara Pellegatta, ha dato il via ai lavori ancora una volta, accogliendo l’iniziativa con grande entusiasmo e propositività:

“Attraverso questa iniziativa, gli studenti hanno l'opportunità di avvicinarsi concretamente alla vita amministrativa della città, apprendendo il funzionamento delle istituzioni e confrontandosi su temi di interesse comune. Non si tratta soltanto di un'esperienza educativa, ma di una vera e propria palestra di cittadinanza. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi insegna il valore del dialogo, il rispetto delle regole e l'importanza della collaborazione per il bene collettivo. Rappresenta un'opportunità per dare voce ai giovani e renderli protagonisti, trasmettendo loro il messaggio che la politica non è qualcosa di distante, ma uno strumento per migliorare il presente e costruire un futuro migliore”

(nella foto di copertina il Consiglio Comunale dei ragazzi 2024)