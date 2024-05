Una serata aperta alla cittadinanza e ai medici di medicina generale per parlare di cure palliative a 360 gradi. E' quella che si terrà a Meda martedì prossimo, 14 maggio, alle ore 21 presso la Sala Civica Radio del Comune.

A Meda una serata con gli esperti per parlare di cure palliative

“Conoscere le Cure Palliative: dalla cura della malattia alla dignità della persona” è il titolo scelto perquesto incontro, rimandando all’obiettivo di far conoscere alla le caratteristiche delle cure palliative e di proporre collaborazioni con i medici di medicina generale per diffondere questo servizio che dà efficace supporto in momenti molto difficili per le persone e loro famiglie.

Verranno spiegati diversi aspetti del servizio, nel contesto dei bisogni generati dall’invecchiamento della popolazione. Si sottolineerà, inoltre, l’importanza per i pazienti e le loro famiglie nell'essere curati a casa propria in un concetto non più di cura della malattia come obiettivo unico, ma anche di conforto e dignità.

L’assistenza sociosanitaria dei servizi previsti dalla Regione ed erogati da enti accreditati sono resi da professionisti che prendono in carico la persona nella sua interezza, considerando pure il contesto di vita del paziente e delle sue relazioni, senza rinunciare a coniugare questa dimensione con un’alta efficienza operativa e con la ricerca della qualità delle prestazioni.

Focus della serata saranno: le cure palliative rivolte anche ai pazienti non oncologici; modalità di attivazione delle cure palliative; principi generali e breve storia delle cure palliative; le cure palliative domiciliari; le cure palliative in Hospice. Nel corso dell'incontro prenderanno parola diversi esperti: Gabriele Sormani, Medico di medicina generale; Jacopo Tagliabue Direttore Sanitario e medico geriatra di Paxme; Maria Anna Di Dio, Infermiera responsabile servizio cure palliative domiciliari di Paxme; Cristian Belloli, Infermiere e Direttore Hospice San Martino - Como e Mariani Fabio, Assessore alla cultura Comune di Meda.

Cosa sono le cure palliative?

Già negli anni Sessanta il termine diventava di uso comune nel definire le cure globali e multidisciplinari per persone affette da malattie degenerative, per le quali non era più possibile pensare a un percorso di guarigione. Il primo hospice, il St. Christopher Hospice, venne aperto a Londra nel 1967 grazie a Cicely Saunders, prima infermiera, poi assistente sociale e infine medico, Saunders intuì la necessità di prendersi cura dell’ultimo periodo della vita di ogni essere umano. Oggi, le cure palliative sono diventate il cardine della gestione del fine vita, individuandosi nell’insieme di terapie farmacologiche finalizzate alla soppressione ed al controllo dei sintomi e, più recentemente, come la “cura olistica attiva della persona di ogni età con sofferenza grave” soprattutto “in prossimità del fine vita.