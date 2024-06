A Meda una targa in ricordo di Luigi Antona Traversi

Dopo l’intensa serata dedicata a Luigi Antona Traversi nel decimo anniversario della scomparsa, prenderà il via la stagione concertistica itinerante del Corpo musicale La Cittadina di Meda, che torna anche quest’anno per mantenere viva la tradizione di musica popolare rappresentata dalle bande e valorizzare alcuni luoghi della città.

Una targa in ricordo di Luigi Antona Traversi

Emozionante l’evento che la banda ha organizzato per rendere omaggio al suo ex presidente, uomo di grande cultura e spessore, morto il 15 maggio 2014 a pochi giorni dal suo 65esimo compleanno a seguito di un attacco cardiaco. Mercoledì sera, nella suggestiva cornice della chiesa di San Vittore di Villa Antona Traversi, la banda ha eseguito alcuni brani di musica sacra. Non solo: come tributo all’indimenticabile presidente, del quale sono state ricordate la straordinaria cultura, l’infinita disponibilità e la passione per la storia della sua città, ma anche per la musica, è stata apposta una targa alla presenza del presidente della Cittadina, Franco Gattoni, dell’assessore alla Cultura Fabio Mariani, della moglie del conte Luigi Antona Traversi, Federica Priuli, del figlio Giovanni Antona Traversi e della nuora, la baronessa Francesca a Prato.

Al via la stagione concertistica itinerante

E ora è tempo di dare il via alle serate concertistiche «un elemento di aggregazione e di promozione della musica come forma d’arte», sottolinea Gattoni, che spiega come quest’anno La Cittadina aderirà alla 15esima edizione della manifestazione «Musica in villa, in piazza, nei cortili», promossa e coordinata dall’Anbima (Associazione nazionale bande italiane musicali autonome) a livello provinciale, che rientra anche nelle iniziative della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus. La ricca rassegna, patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune, prenderà il via giovedì 20 giugno alle 21.15 nel chiostro di Villa Antona Traversi, con un concerto che prevederà l’esecuzione di alcuni brani del maestro Giacomo Puccini e la lettura di alcuni aneddoti sulla sua vita, nella ricorrenza del centenario della morte. La serata in villa farà inoltre da anteprima alla Giornata nazionale della Festa della musica del 21 giugno, che quest’anno è dedicata proprio alle bande. Sabato 29 giugno, in collaborazione con l’Associazione cittadini quartiere Polo, le note si propagheranno nel parco Beretta Molla, in via Tre Venezie, per poi echeggiare sabato 6 luglio, in una magnifica scenografia felliniana, nel cortile dello storico rione Svizzera, in vicolo Rho 5. La rassegna si concluderà martedì 10 settembre nel cortile del Municipio con il concerto per la festa di Santa Maria Nascente.

Nella foto da sinistra: assessore alla Cultura del Comune di Meda, Fabio Mariani, coniugi baronessa Francesca a Prato e conte Giovanni Antona Traversi Grismondi, contessa Federica Priuli e presidente del Corpo musicale La Cittadina, Franco Gattoni.