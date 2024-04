A Meda uno spettacolo teatrale e una tavola rotonda per "uscire dall'indifferenza"

A Meda uno spettacolo teatrale e una tavola rotonda hanno acceso i riflettori sulla violenza di genere, cercando di contrastare l'indifferenza verso le situazioni di abuso e prepotenza che spesso le donne vivono.

"Esci dall'indifferenza": spettacolo teatrale degli Antistress

Il 20 e 21 aprile, infatti, la compagnia Teatro vivo - Gli Antistress ha portato in scena uno spettacolo intitolato «Esci dall’indifferenza», scritto nel periodo della pandemia, che racconta la storia di una riflessione di un uomo violento, su di sé, dopo che si è confrontato coi vicini di casa in una riunione di condominio. Nello spettacolo, la scrittrice e drammaturga di Desio Maria Altomare Sardella e la regista Patrizia Del Fabbro hanno scelto di concentrarsi sull’uomo violento, piuttosto che sulla vittima "per non far percepire le donne come passive", hanno spiegato.

La tavola rotonda in sala Pertini

La tematica affrontata nello spettacolo è stata ripresa lunedì 22 aprile nella tavola rotonda organizzata dal Comune in sala Pertini e incentrata sull’indifferenza verso eventi negativi che attraversano la vita delle donne. Hanno partecipato una trentina di persone tra attori degli Antistress, i Servizi sociali, l’assessore ai Servizi alla persona e alle Politiche femminili Mara Pellegatta, la scrittrice Sardella, la regista Del Fabbro, la psicologa Daniela Branà, il comandante della Polizia Locale Claudio Delpero e i cittadini interessati.

Pellegatta: "Corsi di formazione per gli amministratori condominiali"

L’assessore Pellegatta ha dichiarato:

«Mi piacerebbe raccogliere lo spunto dato da questo spettacolo per realizzare qualcosa di simile nella realtà, che si avvalga dell’aiuto dei cittadini. Magari un corso di formazione per gli amministratori di condominio, in modo che sappiano riconoscere le situazioni di violenza e sappiano come gestirle».

Del Pero: "E' fondamentale denunciare"

Il comandante Claudio Delpero ha ribadito: