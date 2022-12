A Mezzago un Natale molto speciale con i Vigili del fuoco

Un Natale molto speciale grazie ai Vigili del fuoco. E' quello andato in scena ieri, domenica 18 dicembre 2022, in piazza della chiesa a Mezzago: ottima l'affluenza di pubblico, con tanti bambini che hanno potuto scoprire e osservare da vicino i mezzi dei pompieri. A organizzare l'iniziativa l'associazione di volontariato "Vivi Mezzago". Presente alla giornata anche il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni.

Una giornata molto particolare

Una grande affluenza di pubblico, in particolare bambini con i loro genitori, in visita ai mercatini solidali di Natale organizzati dall’associazione "Vivi Mezzago" ieri, domenica 18 dicembre nella piazza della chiesa, che ha coinvolto anche il corpo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vimercate. Grandi protagonisti sono stati proprio i pompieri e i loro mezzi di trasporto: una collaborazione, quella tra i vigili e l'associazione di volontariato di Mezzago, che porterà frutti importanti anche nel prossimo futuro.

"E’ stata un’idea di una nostra associata e noi volevamo aiutarli dato che si tratta di volontari che si auto sovvenzionano - spiega la segretaria di "Vivi Mezzago" Stefania Maggioni - Questa scelta è il risultato di una precedente collaborazione tra i pompieri e la stessa associazione che in occasione di Santa Barbara era andata in visita alla caserma di Vimercate. In occasione dei mercatini abbiamo raccolto dei giochi che verranno donati dai Vigili del fuoco ai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale di Vimercate nel giorno dell’Epifania".

Bilancio positivo

Parlando dell’evento di domenica l’affluenza è stata buona considerando che si tratta di un mercatino piccolo ed in particolare i bambini sono stati colpiti dalle camionette portate in piazza dai Vigili del Fuoco che si sono dimostrati disponibili ad aprirle e a far accomodare i piccoli a bordo facendogli provare la sensazione di essere al volante di una serie di mezzi così importanti per l’aiuto delle persone in pericolo.

"Tanti bambini presenti che sono stati contenti di poter salire a bordo delle autopompe con l’aiuto dei vigili, come associazione siamo complessivamente soddisfatti dei mercatini natalizi solidali ed anche del risultato frutto della collaborazione tra la nostra associazione ed il corpo volontari dei Vigili del Fuoco di Vimercate", ha concluso Stefania Maggioni.