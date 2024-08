Si terranno sabato 7 settembre a Nova Milanese le gare regionali di Primo Soccorso, un evento targato Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Lombardia.

A Nova Milanese arrivano le Gare Regionali di Primo Soccorso

Saranno sette le squadre in gara, provenienti dai comitati di Nova Milanese, Cinisello Balsamo, Colico, Como, Crema, Lomazzo e Monza.

Gli obiettivi

Le prove, totalmente innovative, si svilupperanno lungo 7 stazioni dislocate sul territorio cittadino: i volontari concorrenti si dovranno calare in contesti operativi di vario genere e saranno valutati nelle loro capacità di organizzazione del soccorso, tecniche di medicazione con materiali di fortuna, gestione maxi emergenza e collaborazione con gruppi speciali appartenenti alla CRI.

Il programma

La manifestazione prenderà il via alle 10 con la sfilata delle squadre, quindi l’esibizione della banda e la cerimonia di apertura dell’evento con il saluto delle autorità civili, sia locali che regionali. Dalle 11.30 alle 17.30 si svolgerà la competizione, a cui farà seguito la cena e la premiazione, prevista per le ore 20.30. Oltre al Premio che porterà la squadra vincitrice alle Gare Nazionali, sono previsti anche premi speciali: il premio Memorial Edo, quello per le Manovre salvavita, il premio Sep, il premio Diu e il premio Maxi emergenza.

Massiccio il dispiegamento di volontari CRI per garantire la buona riuscita della manifestazione: oltre ai 50 partecipanti in gara saranno presenti più di 200 operatori impegnati come truccatori, simulatori, Soccorsi Speciali e personale logistico.