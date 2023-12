A Nova Milanese consegnati i Luit d'oro e le borse di studio. Ieri sera, venerdì, la cerimonia al teatro comunale

Le benemerenze civiche

Tre persone e una associazione i premiati di ieri sera, venerdì, che nel teatro comunale di Nova Milanese hanno ricevuto le civiche benemerenze per il loro impegno nel sociale e per l’aiuto che hanno offerto e offrono alla comunità. Wilma Riva, Luigi Scuratti, ed Ezio Antonio Negretto hanno ricevuto il Luit d’oro, e un ulteriore riconoscimento è stato consegnato al Gruppo affido Nova Milanese.

Wilma Riva

Tra i diversi meriti di Wilma Riva, rientra il fatto che la sua associazione Amici di Margit, devota alla memoria della professoressa Mariagiuditta Seregni, detta Margit, ha contribuito alla costruzione di un ostello in India, in funzione da otto anni e che ospita 60 ragazzi che abitano in villaggi lontani, per facilitare la loro frequenza a scuola.

Luigi Scuratti

Don Luigi Caimi ha preso la parola per spiegare il valore delle azioni di Luigi Scuratti:

«Luigi fa cose semplici, ma in una società come la nostra dove abbiamo perso di vista l’altro, diventano importanti. Vive da solo e ha vicino una famiglia che viene da lontano. Loro non hanno nessuno, ogni mattina vanno a lavoro e allora Luigi decide di aiutarli con la bambina, la porta a scuola, la riporta a casa, con gratuità. Fa gesti di grande altruismo, ma con riservatezza e senza mai chiedere nulla in cambio».

Ezio Negretto

Ezio Negretto è stato infine premiato per la disponibilità e professionalità messe a disposizione della cittadinanza, non solo come medico di base ma anche nel mondo del volontariato e dell’associazionismo:

«Qui non vogliamo premiare solo il medico – ha affermato il sindaco Fabrizio Pagani – Noi premiamo la disponibilità che lo ha reso una presenza costante e costruttiva nella nostra realtà cittadina. Ezio ha fatto parte di moltissimi gruppi, fino ad arrivare al ruolo di presidente che ha svolto nell’associazione Felicita Merati, una delle associazioni portanti di Nova».

Gruppo Affido

L’ultimo riconoscimento è andato al Gruppo affido, che ha dimostrato grande solidarietà e amore verso i minori in difficoltà:

«Il gruppo affido svolge un’opera chiave, è una realtà magari poco conosciuta ma davvero importante».

Le borse di studio

Nel corso della serata, come è ormai di consuetudine, oltre alle benemerenze civiche sono state consegnate 22 borse di studio agli studenti di scuole superiori, universitari o laureati che si sono distinti nell’anno scolastico o accademico 2022-2023. Le borse sono state finanziate, oltre che dall’Amministrazione, da Caimi Brevetti Spa, dalla famiglia Moresco, dalla famiglia Taglia, e dalla famiglia Zabatta, i cui rappresentanti sono saliti sul palco per congratularsi di persona con gli studenti.

