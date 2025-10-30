A novembre apre lo Sportello Immobiliare Civico

Arriva a Meda lo Sportello Immobiliare Civico: un servizio gratuito di consulenza e orientamento per i cittadini in materia immobiliare.

Venerdì 24 ottobre 2025, l’Amministrazione Comunale ha siglato una convenzione con FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), Collegio di Monza e Brianza, Associazione di categoria attiva da oltre 45 anni, per l’apertura di uno Sportello Civico Immobiliare (S.I.C.) che partirà dal mese di novembre 2025.

Lo Sportello Immobiliare Civico opera già con successo presso i Comuni di Concorezzo, Ornago e Cinisello Balsamo. L’esperienza maturata negli ultimi due anni nel dialogo con le Pubbliche Amministrazioni garantisce un servizio qualificato e affidabile per i Cittadini.

L’obiettivo è offrire, in modo particolare ai proprietari di alloggi, un servizio di prima consulenza immobiliare gratuita. Si tratta di uno spazio, di sola consulenza, dove il Cittadino può ricevere informazioni sulla vendita o l’affitto di immobili, di carattere tecnico/procedurale quali, cenni sulla legislazione corrente, documentazione da predisporre prima di iniziare una vendita.

Il Sindaco Luca Santambrogio:

“Siamo orgogliosi di attivare questo servizio che risponde a un bisogno concreto dei nostri Cittadini. Questo sportello rappresenterà un punto di riferimento gratuito per chi ha necessità di orientamento in materia immobiliare: uno spazio importante che porta con sé tanta professionalità ed esperienza nel settore, a disposizione dei Medesi.”

Il Presidente FIAIP Monza e Brianza: “L’apertura dello Sportello Immobiliare Civico a Meda è un successo che consolida le collaborazioni del nostro Collegio con le Amministrazioni locali, affiancandosi a esperienze preziose come quella di Concorezzo e Cinisello Balsamo. Per i Cittadini, questo Sportello è garanzia di consulenza gratuita e trasparenza in un contesto istituzionale protetto. Per gli Associati FIAIP-MB, è un invito a replicare l’iniziativa nei territori a servizio della Comunità.”