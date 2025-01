A Omate va in scena il falò senza... falò

Meno gente del solito e un po’ di rabbia mista a delusione. Verrà ricordata come un’edizione in sordina quella del falò di Omate 2025.

Il divieto di del falò

Tutta colpa del divieto imposto da Regione Lombardia all’accensione dei falò deciso sulla base dei livelli di inquinamento atmosferico.

Di tutto livello comunque lo spettacolo andato in scena nel centro della frazione sabato sera, 18 gennaio, anche soprattutto grazie al solito e imprescindibile impegno dei volontari e degli organizzatori dell’associazione "Homate".

L'asinello sempre protagonista tra passato e presente

Niente fuoco, quindi, ma giochi di luce, laser, giochi d’acqua e tanta musica e cibo. Protagonista in ogni caso, come da tradizione, l’asinello che per una volta non è bruciato sulla pira... almeno per ora.

La storia

Carica di significato e poetica la scelta fatta quest’anno. Un salto indietro nel tempo e della tradizione, alle origini della storia di Omate, del suo simbolo, l’asinello. Questo grazie anche alle ricerche effettuate in collaborazione con il "Fondo della memoria". Ed ecco quindi che la triste storia dell’asinello morto dopo essere fissato in cima al campanile per raggiungere l’erba, cambia il suo finale. L’asinello in realtà sopravvive e il campanile si piega accompagnandolo mentre dondola felice su un’altalena. Una vera e propria opera d’arte poetica, quella realizzata dei volontari che, come detto, per una volta, caso più unico che raro, non è stata affidata alle fiamme.

Il falò sabato prossimo?

Anche se sabato prossimo potrebbe esserci il colpo di scena. Le condizioni meteo, complici anche la pioggia, sono cambiate. E anche i livelli di inquinamento. Nelle prossime ore, quindi, potrebbe essere annunciata una festa bis, per sabato appunto, con il tradizionali incendio dell’asinello.

Il sindaco: "Pedemontana sì, il falò e la metrotranvia no?"

Prima dell’avvio della festa sabato scorso sul palco è salito anche il sindaco Simone Sironi, che non ha rinunciato a lanciare una stoccata a Regione Lombardia.

"Un’autostrada come Pedemontana che la Regione vorrebbe realizzare qui a Omate porta in inquinamento - ha detto il sindaco - Al contrario, il prolungamento della metropolitana contribuirebbe a ridurre l’inquinamento".

Chiaro, quindi in riferimento ai due progetti e alla diversa visione rispetto alla loro realizzazione.

La festa