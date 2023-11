A Ornago arriva lo Sportello Legale del Cittadino: "Un sostegno importante per chi si trova ad affrontare questioni legali e non avendo gli strumenti economici o tecnici per fare le scelte giuste". Il servizio, totalmente gratuito, prenderà il via a metà dicembre.

In collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Monza

A partire dal 14 dicembre sarà operativo il nuovo Sportello Legale del Cittadino che darà consigli in ambito legale ed in forma totalmente gratuita. A rendere viva questa nuova realtà è stata l'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Monza. Lo sportello sarà a disposizione ogni secondo giovedì del mese, presso il Palazzo Municipale in Via Santuario 6, dalle 14.30 alle 17, fornirà consulenza circa i diritti, i doveri, i costi che riguardano chi si trova coinvolto in o vuole iniziare intraprendere legali. Chiaramente gli avvocati che aderiranno al progetto presteranno l’attività a titolo gratuito nei confronti dei cittadini, nel rispetto del codice deontologico, non assumeranno iniziative volte ad acquisire nuovi clienti e non potranno ricevere incarichi dai cittadini con i quali hanno avuto un colloquio nello svolgimento di tale attività.

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale