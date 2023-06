A Ornago chiude il parco di via Verri per combattere la processionaria

A Ornago chiude il parco di via Verri per combattere la proliferazone della processionaria. La decisione è stata annunciata dall'Amministrazione comunale: l'area verde rimarrà chiusa sabato 17 giugno 2023 fino alle 10 del mattino.

Intervento urgente di disinfestazione

L'annuncio è arrivato questa mattina, giovedì 15 giugno 2023, attraverso un comunicato stampa diramato dall'Amministrazione comunale di Ornago. Questo il testo della nota.

"Il Comune di Ornago desidera informare i cittadini che, per motivi di sicurezza, il Parco di Via Verri rimarrà chiuso sabato 17 giugno fino alle ore 10 - spiega l'Amministrazione - La decisione è stata presa a causa di un intervento urgente di disinfestazione dalla Processionaria. La Processionaria è un insetto pericoloso per la salute umana e degli animali. L'intervento di disinfestazione è indispensabile per eliminare ogni possibile rischio associato a questa specie. Saranno intraprese tutte le azioni necessarie per completare l'intervento di disinfestazione nel minor tempo possibile e riaprire il parco ai cittadini".

I recenti lavori di riqualificazione

Il parco di via Verri è stato recentemente riqualificato dal Comune di Ornago, che nei mesi scorsi ha installato gli strumenti necessari per la realizzazione di una palestra a cielo aperto (grazie ai fondi in arrivo dal bando “Sport Outdoor” di Regione Lombardia).