A Ornago consegnate le borracce agli studenti e al gruppo di cammino

Il sindaco Daniel Siccardi: "Un piccolo passo per consumare meno plastica, un piccolo passo per il nostro ambiente".

Sono state consegnate nei giorni scorsi le borracce destinate agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria di Ornago.

A Ornago consegnate le borracce a scuola

Come comunicato in queste ore dall'Amministrazione comunale, la consegna è avvenuta martedì 21 dicembre quando sono state consegnate le borracce agli studenti della primaria dell'Istituto Comprensivo Manzoni. Coinvolti gli studenti di prima e seconda elementare dopo che, lo scorso anno, la consegna era stata interrotta a causa dell'emergenza Covid.

Anche il gruppo di cammino dotato delle borracce

Verso la tarda mattinata del 21 dicembre, presso il Palazzo Comunale, sono state consegnate le borracce anche per il Gruppo Ornago Cammina, insieme ai gilet ad alta visibilità, personalizzati con logo, donati dal Centro Servizi 24. Gli stessi hanno donato i gilet, sempre personalizzati con logo, a tutti i volontari del servizio Piedibus.

"Colgo l'occasione per ringraziare la Hydro Extrusion Italy e Centro Servizi 24 di Ornago che hanno creduto in questo progetto e ci hanno aiutato nel realizzarlo - è stato il commento del sindaco Daniel Siccardi. Un piccolo passo per consumare meno plastica, un piccolo passo per il nostro ambiente".