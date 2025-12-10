L’ufficio postale di Ornago, ad un anno esatto dalla partenza del servizio, è il primo in Brianza per numero di richieste di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico in rapporto agli abitanti.

A Ornago record provinciale per le richieste di passaporto elettronico

Fino ad oggi sono oltre 9330 i passaporti richiesti, di cui circa 2330 a Monza e i restanti negli uffici postali dei comuni sotto i 15.000 abitanti abilitati. L’ufficio di Ornago detiene il record di richieste effettuate in rapporto agli abitanti, circa 390 su una popolazione di 5400 abitanti, oltre il 7%.

La provincia di Monza è stata la prima in Lombardia, seguita più recentemente da Milano, Bergamo e Brescia. Nei prossimi mesi si aggiungeranno altri comuni aumentando il numero degli uffici nei quali, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati potranno presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello.

Come si fa richiesta

Basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.