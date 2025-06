A Palazzo Borromeo al via l'8ª edizione della "Scuola per architetti e progettisti"

Prenderà il via domani, mercoledì 4 giugno, presso il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo l’ottava edizione della Scuola per architetti e progettisti, lo storico corso diretto da Aldo Colonetti, filosofo, storico dell’arte e del design.

Un appuntamento ormai consolidato, che anche quest’anno si conferma come un’importante occasione di riflessione e aggiornamento professionale per architetti, progettisti e tutti coloro che operano nel mondo della progettazione contemporanea.

Organizzato dal Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno, l’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Ordine degli Architetti PPC di Monza e Brianza, il corso si inserisce nel dibattito aperto dalla 19ª Biennale di Architettura di Venezia, il cui tema “Intelligens: natural, artificial, collective” costituisce il punto di partenza per un percorso multidisciplinare tra teoria e pratica, materiali e idee, natura e artificio.

Il primo incontro si terrà domani, mercoledì 4 giugno alle ore 21.00 nella Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, con una lezione introduttiva di Aldo Colonetti dal titolo “Artificio e natura” al centro della Biennale di Architettura di Venezia 2025: il progetto non è mai innocente. All’incontro interverrà anche l’arch. Floriano Zilio, Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Monza e della Brianza.

“La relazione tra artificio e natura non è una contraddizione, ma la condizione stessa del progetto. Oggi più che mai, dobbiamo tornare a pensare al progetto come un atto culturale e responsabile, capace di tenere insieme memoria, tecnica, etica e visione. In questa edizione della Scuola, vogliamo offrire strumenti concreti per affrontare le grandi trasformazioni in atto, senza rinunciare alla bellezza e alla coerenza progettuale” ha dichiarato Aldo Colonetti, curatore di Scuola per architetti e progettisti.