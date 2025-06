Se il nuovo Pontefice sia goloso o meno, non è dato a sapersi. Certo è che nelle sue mani è stato comunque consegnato il cioccolato più famoso della Brianza, quello che più di ogni altro fa bene al cuore. E al prossimo.

A Papa Leone il cioccolato che fa bene... al prossimo

Grandissima soddisfazione per i volontari dell’associazione "Vivere aiutando a vivere" di Usmate Velate, che nei giorni scorsi hanno visitato Roma con l’obiettivo di consegnare a Papa Leone XIV il proprio marchio di fabbrica. Ovvero quella inconfondibile Foglia di cioccolato che da trent’anni viene distribuita dal sodalizio per sostenere le proprie attività legate alle Cure palliative. Il pellegrinaggio era stato organizzato già da oltre un anno, proprio per partecipare alle celebrazioni legate al Giubileo. Ma il destino ha voluto che ad accoglierli al soglio di San Pietro non ci fosse più Papa Francesco, bensì il suo successore recentemente eletto dal Conclave.

L'omaggio dei volontari

Un’occasione veramente speciale per gli oltre trenta volontari partiti alla volta di Roma, guidati dalla vulcanica vicepresidente Gianna Annoni. E’ stata proprio lei, nei giorni della visita, a "custodire" il prezioso emblema dell’associazione: una borsa personalizzata con il nome di Papa Leone XIV con all’interno la Foglia di cioccolato.

"L’intento era quello di potergliela consegnare personalmente, ma purtroppo non è stato possibile vista la mole di persone presenti in piazza San Pietro mercoledì mattina - racconta la presidente Maria Grazia Nava - Nonostante tutto, comunque, i volontari non si sono arresi e con grande caparbietà, durante il passaggio tra la folla della papamobile, sono riusciti a dare la borsa a una delle guardie del corpo che a sua volta l'ha messa direttamente nelle mani del Pontefice. Speriamo che riesca a risalire almeno chi gliel'ha donata, ovvero l’associazione".

