A pranzo con il campione che ha fatto la storia del basket italiano.

Marzorati ad Agrate con i ragazzi del camp estivo

Un pomeriggio emozionante per i bimbi e i ragazzi che oggi, venerdì 30 giugno, concludono le settimane di camp estivo comunale di Agrate Brianza, organizzato nella scuola primaria di Omate e affidato al "Basket Agrate".

Una carriera da record

Ospite d’onore ieri, giovedì 29 giugno, è stato il cestista Pierluigi Marzorati, 70 anni, storico playmaker e icona della Pallacanestro Cantù con cui ha vinto vincendo due scudetti, due Coppe dei Campioni, 4 Coppe Korać, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Coppe delle Coppe. E poi i tanti successi con la maglia della Nazionale: 278 presenze, 4 Olimpiadi, campione d’Europa nel 1983.

In paese grazie all'amico Bosisio

Marzorati ha fatto tappa ad Agrate grazie all’amico di lunga data Angelo Dino Bosisio, consigliere comunale. Ad attendere il campione decine di piccoli cestisti, le allenatrici e gli allenatori del camp, il sindaco di Agrate Simone Sironi e l’assessore allo Sport Claudio Galli, anche loro presenti al pranzo.

"Le 3 regole dello sport: divertirsi, divertirsi, divertirsi"

Per Marzorati è stata l’occasione di farsi conoscere dai più piccoli.

"Anche io, come voi ho incominciato a giocare a basket all’oratorio e nella società del paese - ha raccontato - L’unico consiglio che mi sento di darvi è di seguire le tre regole fondamentali di chi gioca a basket e in generale di chi fa sport: divertirsi, divertirsi, divertirsi. Fatelo rispettando gli adulti che vi stanno attorno: gli allenatori, gli educatori, i genitori. Fatelo mettendo al centro il concetto di amicizia e il rispetto dell’avversario che non è mai un nemico. Fatelo perché lo sport ci migliora non solo come atleti, ma anche e soprattutto come persone. Lo sport è una bellissima scuola di vita. Se farete tutto questo, il resto verrà di conseguenza".

L'attività della "Liba"

L’incontro è stata l’occasione per Marzorati anche di promuovere l’attività svolta dalla "Liba" (Legends international basketball association), associazione di vecchio glorie del basket (ne fanno parte tra gli altri anche Dino Meneghin e Antonello Riva), che gira l’Italia e in particolare oratori e centri sportivi per promuovere i valori della pallacanestro e dello sport in generale. Non solo, perché, la "Liba" si occupa anche di creare eventi e occasioni benefiche. Non ultima anche una raccolta fondi per contribuire alla ricostruzione in Romagna, colpita dalle alluvioni di maggio.

Si è fermato a pranzo