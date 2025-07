A Reazione a catena I Brunellini: "L'emozione ci ha fregato sul finale"

In tv

I tre brianzoli, grandi appassionati del gioco, proveranno a partecipare ancora tra due anni, intanto continueranno ad allenarsi

E’ durata solo una puntata ma è stata "un’esperienza pazzesca" l’avventura delle sorelle Martina e Camilla Rastellino, figlie di Paolo, presidente della sezione di Cesano Maderno di Apa Confartigianato, e di Diego Bruno, da nove anni fidanzato di Martina, a Reazione a catena, il popolare quiz trasmesso ogni sera su RaiUno.

A Reazione a catena I Brunellini

I tre hanno gareggiato con il nome di I Brunellini, gioco di parole con i loro due cognomi.

"Il gioco finale non è andato come speravamo, ma tra due anni ci riproveremo, come da regolamento", dice Martina, 28 anni, impiegata, che a settembre convolerà a nozze con Diego, 33 anni, impiegato pure lui e arbitro di calcio a 5. A completare il trio c’era Camilla, 26 anni, insegnante alla scuola primaria Fratelli Cervi di Limbiate.

"L'emozione ci ha fregato"

La puntata è stata registrata lo scorso 26 giugno negli studi Rai di Napoli. "Purtroppo all’Intesa vincente, il gioco decisivo, l’emozione ci ha fregato - spiega Martina Rastellino – Sapevamo che dovevamo fare meglio delle campionesse, che avevano totalizzato ben otto punti, e quando abbiamo fatto i primi errori ci siamo scoraggiati. Peccato, c’eravamo tanto allenati in questi due ultimi anni… da casa è proprio tutta un’altra cosa".

"Continuiamo ad allenarci"

Martina, Diego e Camilla avevano infatti già partecipato alle selezioni due anni fa, ma non erano stati chiamati per partecipare al gioco. Quest'anno, invece, era andata bene. "Ci siamo divertiti tantissimo e siamo stati coccolati da tutti quelli che lavorano dietro le quinte della trasmissione. Pino Insegno poi è molto simpatico e alla mano. Speriamo di poter ritentate a giocare tra due anni, noi intanto continuiamo ad allenarci".