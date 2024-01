A Robbiano la Giubiana veste i panni di Chiara Ferragni e andrà al rogo questa sera

Questa sera, all'oratorio di Robbiano, alle 20.30 sarà bruciata la Giubiana che il Gruppo Robby di Giussano, ha allestito mettendole i panni di Chiara Ferragni, la nota influencer al centro di tante polemiche.

Al rogo questa sera

Abito lungo di paillettes, pandoro in testa con gli occhi che ricordano il logo del suo marchio, un ferro da stiro nella mano destra e tre ragni nella mano sinistra, creando così un piccolo rebus e gioco di parole: Fer-Ragni. Così il gruppo Robby di Robbiano ha preparato, nelle scorse settimane, il fantoccio della Giubiana che sarà bruciata questa sera, 25 gennaio, all'oratorio alle 20.30. Ogni anno il gruppo si diverte a sbeffeggiare qualche personaggio: in passato c'era stata la Boschi, l 'ex ministro Fedeli, la cancelliera tedesca e quest'anno è invece toccato alla notissima influencer, finita sotto i riflettori a causa del famoso pandoro.

Il gruppo Robby

L' idea della Giubiana - Ferragni è nata, subito dopo lo scandalo che ha coinvolto l'influencer: il clamore sollevato in questi ultimi mesi ha spinto il gruppo di Robbiano a sceglierla come personaggio da mettere al rogo.

"Non ce l'abbiamo con la Ferragni, che sarà giudicata e dovrà rispondere delle sue eventuali colpe davanti alla giustizia, ma con tutte le polemiche che si sono sollevate - ha spiegato uno degli ideatori del Gruppo Robby - da qui l'idea di creare la nostra Giubiana a immagine e somiglianza dell'influencer e di mandarla al rogo, bruciando così anche tutte le polemiche".

Sentenze e festa in oratorio

L'appuntamento di festa per i Robbianesi sarà questa sera in oratorio: prima del rogo, verranno lette le consuete accuse, che il gruppo Robby ha dedicato, quest'anno, ad Allegri, Sgarbi e Solinas. E dopo le sentenze e l'accensione del falò, risotto alla luganega preparato dai cuochi della cooperativa e vin brulè che saranno offerti a tutti i partecipanti.