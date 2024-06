A Roberto Salis la tessera Amico dell'Anpi

Roberto Salis, padre della neo eletta europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis, ha ricevuto la tessera di Amico dell'Anpi. La consegna ieri sera, a Cesano Maderno, alla Festa provinciale dell’Anpi, da parte di Emanuela Manco, presidente della sezione Anpi Gianni Citterio di Monza.

Vicinanza e solidarietà “per la disumana, sproporzionata e pericolosa condizione di detenzione a cui è stata sottoposta la figlia Ilaria per oltre un anno in Ungheria. Un Paese che ha sofferto l’occupazione e la barbarie fascista e dove ogni volontà di costruire una memoria e una cultura antifascista è ostacolata a la legge fondamentale è in contrasto con diverse disposizioni del Trattato sull’Unione europea” ha proseguito Franchini.

Emozionato, Roberto Salis ha accolto la tessera con queste parole:

"Sono emozionatissimo per questo premio che sancisce tutto il percorso fatto con l’Anpi in questi mesi. Credo che Anpi abbia una funzione fondamentale nel nostro Paese: ci vuole un presidio. In Ungheria c’è un partito che raccoglie il 5,9 per cento ed è l’opposizione a destra di Orban, il capo di una democrazia illiberale. Questo partito ha fatto una proposta di legge per equiparare tutte le organizzazioni antifasciste alle organizzazioni terroristiche. I venti sono questi e siccome credo che il modello di gestione del Paese di Orban sia molto apprezzato da chi ci governa, ci vuole un presidio forte per controllare che certe derive non abbiano successo”.