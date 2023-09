A Ruginello non si vota più alla scuola primaria

A Ruginello di Vimercate non si vota più alle scuole primarie.

Gli aventi diritto voteranno nel centro civico

A partire dalle prossime elezioni, previste domenica 22 ottobre e lunedì 23 ottobre per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia, i seggi elettorali delle sezioni 24 e 25 a Ruginello cambiano sede.

I cittadini residenti nella frazione, che appartengono a queste due sezioni elettorali, non voteranno più presso la scuola primaria "Ungaretti" ma al centro civico di via Diaz, 23 sempre a Ruginello.

"La modifica dei seggi di Ruginello sarà valida per tutte le future elezioni e consultazioni referendarie - si legge in una nota del Comune - La scelta, voluta dall’Amministrazione comunale, permetterà di non interrompere più le attività didattiche venendo incontro anche alle esigenze dei genitori che lavorano. Sollecitazioni da parte dei cittadini che l’Amministrazione ha raccolto e che, con la riqualificazione del centro civico, ha avuto modo di darne corso".

Le nuove etichette

In seguito alla modifica dell’indirizzo del seggio gli elettori che appartengono alle sezioni 24 e 25 devono applicare sulla propria tessere elettorale l’etichetta adesiva recante il nuovo indirizzo di voto.

Per agevolare la distribuzione il personale di Spazio città sarà presente presso il centro civico di via Diaz 23 nelle seguenti giornate: martedì 3 ottobre dalle 14 alle 16, giovedì 5 ottobre dalle 10 alle 12, martedì 10 ottobre dalle 14 alle 16, giovedì 12 ottobre dalle 10 alle 12, mercoledì 18 ottobre dalle 10 alle 12.

Negli giorni non indicati sopra l’adesivo è in distribuzione presso Spazio Città.

Alcune indicazioni importanti: durante la distribuzione presso il centro civico gli adesivi non saranno disponibili a Spazio Città; presso il centro civico sarà distribuito solo l’adesivo recante il nuovo indirizzo e non sarà possibile ritirare una nuova tessera o richiederne il duplicato (per queste operazioni è necessario recarsi a Spazio Città); un componente della famiglia può ritirare l’adesivo anche per gli altri familiari.

Allo studio una soluzione per "liberare" anche le altre scuole primarie

Questa soluzione è allo studio anche per gli altri plessi interessati delle scuole primarie di Vimercate e di Oreno.