A “Ruota libera”, alla conquista della libertà

“A ruota libera”: un nome che racconta della conquista dell’autonomia, del futuro, della possibilità di costruirsi una vita propria.

Il taglio del nastro a Vimercate

Taglio del nastro nella mattinata di oggi, sabato 21 marzo, a Vimercate, per il nuovo appartamento realizzato da Offettasociale, con la progettazione della Cooperativa sociale Solaris, in uno spazio di via XXV Aprile (accanto al polo per l’infanzia e al Parco Gussi), messo a disposizione dal Comune, abitato da una ragazza e tre ragazzi con disabilità.

Progetto realizzato con i fondi del Pnrr

Presenti all’inaugurazione, oltre naturalmente ai ragazzi e alle loro famiglie, Daniela Mazzuconi, presidente di Offertasociale; Riccardo Corti, presidente Ambito di Vimercate e assessore alla Cura delle persone di Vimercate; Emanuela Geromini, presidente Ambito di Trezzo sull’Adda e vicesindaco e assessore alle politiche sociali di Trezzo sull’Adda; Alessia Francescon, coordinatrice Cooperativa Solaris; Teresa Salvetti, coordinatore sociale di Offertasociale. A benedire, il parroco don Maurizio Rolla.

“Con i fondi Pnrr, Offertasociale ha contribuito alla realizzazione di altre due residenze per l’autonomia abitativa nei comuni di Mezzago e di Concorezzo, rispettivamente rivolte a persone con disabilità intellettiva e a persone con disturbo dello spettro autistico – scrive il Comune in una nota – Per il primo, l’ente capofila è Cooperativa Solaris; per il secondo, l’Associazione Cascina San Vincenzo. Negli appartamenti è garantita la presenza di personale assistenziale ed educativo, a seconda dei bisogni del gruppo. E’ previsto anche un supporto psicologico per gli ospiti e le loro famiglie”.

La presidente di Offertasociale: ” Presto un appartamento anche a Usmate”

“L’appartamento inaugurato oggi a Vimercate è un ulteriore tassello del percorso verso l’autonomia delle persone portatrici di disabilità. Non è il primo progetto di Offertasociale, perché sono già stati realizzati due appartamenti per la vita indipendente, uno in co-progettazione con l’Associazione Cascina San Vincenzo a Concorezzo e uno con la Cooperativa Sociale Solaris a Mezzago – ha detto Daniela Mazzuconi, presidente di Offertasociale – Abbiamo anche come Offertasociale, con gli Enti del Terzo Settore, predisposto un documento di linee guida per i progetti dell’abitare, che presto sarà reso disponibile nel nostro sito, in modo da condividere la nostra esperienza con tutti. Continua poi il reperimento di spazi da adibire per questi progetti: pensiamo, ad esempio, ad un grande “appartamento palestra”, sito ad Usmate Velate, dove svolgere la formazione all’autonomia in maniera stabile e continuativa. Il cammino che abbiamo intrapreso è molto ricco ed è frutto dell’apporto sia delle pubbliche istituzioni sia degli Enti del Terzo Settore: si tratta di una sinergia che va coltivata e che promette ottimi frutti”.

L’assessore Corti: “Una risposta concreta la bisogno di autonomia”

Per Riccardo Corti, presidente Ambito di Vimercate di Offertasociale e assessore di Vimercate:

“Il bisogno di sostegno all’autonomia è una richiesta alla quale diamo una risposta concreta inaugurando questi appartamenti. Stiamo dando la possibilità di avviare percorsi di accompagnamento verso un’indipendenza e un’integrazione sociale, partendo dal primo dei bisogni che è quello abitativo. Il tema dell’abitare è un tema centrale nelle azioni che stiamo portando avanti come assemblea di ambito del vimercatese e che grazie a Offertasociale ci consente di aprire oggi questi appartamenti e nei prossimi mesi di inaugurare un altro spazio di housing temporaneo per persone in difficoltà abitativa, e per la prima volta nel Vimercatese un’agenzia per l’abitare, che consentirà di trovare appartamenti in affitto a prezzi agevolati”.

Chiara “Ora sono libera”

Visibilmente emozionati i quattro protagonisti che, dopo il taglio del nastro, hanno accompagnato i presenti nella visita dell’appartamento al primo piano della struttura, dotato di grandi spazi e anche di un sistema di domotica. Toccante il discorso di Chiara, una dei quattro giovani residenti:

“L’obiettivo più grande che ho raggiunto quest’anno è la risposta al mio più grande desiderio: essere libera, anche con una disabilità complessa. Libera di crescere da sola, libera di imparare, libera di sbagliare, libera dai miei genitori”.

Nell’appartamento è garantita la presenza di personale assistenziale ed educativo, a seconda dei bisogni del gruppo. Ed è previsto anche un supporto psicologico per gli ospiti e le loro famiglie.

Gli altri appartamenti di Mezzago e Concorezzo

Con i fondi PNRR, Offertasociale ha contribuito alla realizzazione di altre due residenze per l’autonomia abitativa nei comuni di Mezzago e di Concorezzo, rispettivamente rivolte a persone con disabilità intellettiva e a persone con disturbo dello spettro autistico. Per il primo, l’ente capofila è Cooperativa Solaris; per il secondo, l’Associazione Cascina San Vincenzo.

Il valore delle ristrutturazioni e adeguamento dei tre appartamenti – Vimercate, Mezzago e Concorezzo – è pari a 714.000 euro, finanziati con i fondi della Missione 5 “Inclusione e coesione” nella linea di investimento “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

Le immagini dell’inaugurazione