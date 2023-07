A San Giorgio il servizio di pre-scuola alla primaria Tagliabue si farà

A San Giorgio di Desio confermato il servizio di pre-scuola alla primaria Tagliabue (Istituto comprensivo Prati). L'annuncio è dell'assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Civiero. Il servizio non sarà quindi cancellato, come sembrava in un primo momento dalla comunicazione del Comune, che aveva fatto infuriare le famiglie. Le iscrizioni sono state quindi aperte di nuovo e lo saranno sino alla fine di settembre.

Il servizio di pre-scuola presso la scuola primaria Tagliabue San Giorgio si farà. Lo ha stabilito la Giunta comunale:

"E’ nostra priorità andare incontro alle nove famiglie che hanno chiesto il servizio e sostenere il plesso di San Giorgio – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Civiero – Dopo avere esaminato le esigenze della scuola, che registra da anni un calo nei numeri delle iscrizioni e che necessita quindi di sostegno nel consolidamento, soprattutto delle classi in entrata, abbiamo ritenuto di fondamentale importanza accogliere il bisogno di conciliazione dei tempi lavoro/famiglia dei genitori . Per cui, nonostante non si sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni stabilito, avvieremo comunque il servizio per il prossimo anno scolastico, mantenendo invariate le tariffe e assumendo conseguentemente a carico del Comune il relativo onere sia economico che organizzativo”.