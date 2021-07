A San Giorgio l'albero della rinascita. Sarà inaugurato sabato, dopo la Messa delle 18 nel quartiere di Desio, in via Sant’Apollinare.

A San Giorgio l'albero della rinascita, sabato l'inaugurazione

Un’idea nata a novembre, quando Nino Puorto e Antonella Colombo della contrada San Giorgio hanno elaborato uno schizzo per un progetto da realizzare in legno e ricoprire poi con fili di lana. Da qui sono arrivati a pensare a una statua. Hanno perciò coinvolto anche un membro del comitato genitori della scuola, Laura Filipelli che ha convertito il disegno in grafica. Poi l’artista Daniele Napoli, detto «Il Tana» di Lissone, l’ha realizzato. Si sa che sarà alta quasi quattro metri e che avrà le sembianze di un albero/uomo che con il calcagno calpesta una particella di Covid-19.

Il grazie a tutti quelli che hanno collaborato

Il lavoro ha richiesto la collaborazione di tutto il quartiere e di tutta a città. "Abbiamo trovato tante porte aperte - ha detto Puorto - Ringraziamo chi ci ha aiutato, chi ci ha regalato il cemento, Vivi il dolce per la realizzazione delle tavolette di cioccolato, per il progetto gli ingegneri, Roberto Guglielmelli ed Elio di Maggio, il geometra, Filippo Cantelmo; grazie al comitato genitori, alla contrada San Giorgio, alla ditta Fontana, al comitato di quartiere, all’Amministrazione e a tutti gli esercenti che hanno venduto le tavolette".