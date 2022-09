A San Giorgio un matrimonio "reale"

Un matrimonio "reale" nel Regno di San Giorgio. A convolare a nozze, giovedì 8 settembre, saranno il principe di San Giorgio, Matteo Alfonso Teruzzi, che sposerà la principessa Vanessa Bassetto, originaria di Desio.

Un matrimonio "reale"

Lui, manutentore di 33 anni presso un’azienda di Agrate, lei, 31 anni, infermiera all’ospedale di Vimercate nel reparto di Medicina e Oncologia, si sposeranno prima con rito civile sabato 3 settembre in Comune a Macherio, paese dove convivono da qualche anno. La singolare iniziativa di istituire il Regno di San Giorgio è stata pensata dal san giorgese Massimo Luca Silva, amico della coppia, per valorizzare la frazione "che ai tempi della monarchia era considerata il salotto del re".

Iniziativa di un san giorgese

"Siamo onorati di questo titolo, è un modo divertente e carino di celebrare il nostro matrimonio e saremo anche in tre" commenta la futura sposa in attesa di un principino che nascerà a gennaio. "Siamo contenti che il principe Matteo sposi Vanessa che a sua volta prenderà il titolo di principessa" fa sapere Massimo Luca Silva. Dopo il rito civile in Comune a Macherio, la coppia, rinnoverà la promessa l’8 settembre in un ristorante a Trescore Balneario. Poi il viaggio di nozze lo trascorreranno in Sicilia.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 30 agosto 2022.