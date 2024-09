Il destino martedì scorso, 17 settembre, aveva voluto che il 40enne Marco Bertolini non riuscisse ad arrivare a San Siro per vedere l'esordio stagionale del suo amato Milan in Champions League, per via del terribile incidente a Bellusco sulla Sp2.

A San Siro il ricordo del motociclista morto sulla Sp2 a Bellusco

Ieri, domenica 22 settembre, la Curva Sud, quella dei supporter del Diavolo, lo ha voluto ricordare con uno striscione: "Berto 23 per sempre con noi". Un bel gesto nel corso del derby Inter-Milan, vinto proprio dai rossoneri per 1-2 che in cielo a tifarli avevano un angelo speciale.

Lo striscione dedicato a Marco Bertolini

Come raccontato dai colleghi di Prima la Martesana Lo striscione è stato srotolato nel settore dello stadio che Bertolini era solito frequentare, visto che il giovane papà di Cologno Monzese era un grandissimo tifoso dei colori rossoneri.

Il 17 settembre 2024, il giorno in cui è avvenuto il sinistro che gli è costato la vita, il colognese stava proprio tornando a casa dopo una giornata di lavoro, con l'intenzione poi di raggiungere il Meazza per assistere alla partita di Champions tra il Milan e il Liverpool. Ma lo scontro della sua moto con un'auto pirata (il conducente è stato identificato dalla Polizia Locale poche ore dopo) e con un camion ha spezzato tutto.