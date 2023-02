A scuola alla prima ora si fa... colazione

Si è conclusa l’iniziativa “Tutti insieme a colazione” organizzata dal Comune di Vimercate, in collaborazione con Cir Food, concessionaria del servizio mensa, che per due mesi hanno servito la prima colazione nelle scuole d’infanzia e primarie cittadine, coinvolgendo 487 alunne e alunni delle cinque scuole d’infanzia statali e 1.164 alunne e alunni delle cinque scuole primarie.

L'importanza del primo pasto della giornata

Il progetto fa parte delle attività di educazione alimentare promosse dall’assessorato alla Cura delle Persone Ufficio Educazione e Formazione: proporre ai più piccoli un esempio concreto di prima colazione, attraverso il consumo di alimenti adeguati e con i giusti tempi, è il modo più efficace per far comprendere quanto sia importante il primo pasto della giornata, che fornisce il fabbisogno calorico per affrontare gli impegni quotidiani, aumenta la capacità di concentrazione e può saziare fino a pranzo.

Coinvolte anche le famiglie

Prima dell’inizio del progetto le famiglie hanno ricevuto il link a un breve video di presentazione dell’iniziativa, il menù della colazione (con l’invito a leggerlo in famiglia) e le indicazioni per comporre la prima colazione in modo equilibrato, scegliendo tra gli alimenti proposti.

Apprezzamento quasi totale

Il giorno della colazione, poi un’operatrice dell’Ufficio Educazione e Formazione e la dietista di Cir Food hanno parlato con le bambine e i bambini, hanno risposto alle loro domande e ascoltato le loro richieste. Dal questionario di gradimento compilato dagli alunni emerge come l’aspetto sociale sia stato uno degli elementi più apprezzati: l’87,1% degli alunni ha risposto che ha gradito fare colazione con i compagni, ha

abbastanza gradito la proposta il 7,8%, non l’ha gradita il 3,1%; si è astenuto dal giudizio l’1,9%.

Latte, biscotti e frutta i preferiti

Tra gli alimenti più apprezzati vi sono latte e cacao, biscotti e, a sorpresa, la frutta. Proprio sulla frutta, diversi bambini che hanno dichiarato di non averla mai consumata a colazione, fatta questa esperienza, vorrebbero mangiarla anche di prima mattina. Fra i suggerimenti sul menu, l’aggiunta di alimenti salati.

L'assessore: "Rituale che permette un sereno inizio di giornata"

“L’opportunità di aver presenziato a questa iniziativa consolida il convincimento che oltre all’impegno di perseguire gli obiettivi di educazione alimentare, si debba rinnovare e ricordare alle famiglie il beneficio che i bambini traggono da un clima positivo - ha commentato Maria Teresa Foà, assessore alla Cura delle Persone - Mangiare con calma e chiacchierare seduti insieme intorno alla tavola favorisce un rituale rassicurante che permette un sereno inizio di giornata”.