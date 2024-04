A scuola in bici per fare del bene a se stessi e all'ambiente

Il percorso casa-scuola, e viceversa, in bicicletta per contribuire alla riduzione dell'inquinamento e a promuovere stili di vita corretti.

In centinaia in bici da casa a scuola

E' stata un successo la prima edizione della manifestazione "Einstein Green Bicycle Day", organizzata per la mattinata di oggi, sabato 20 aprile, a Vimercate, dall'istituto superiore Einstein, grazie all'iniziativa del Consiglio di istituto in accordo con la dirigenza scolastica.

Centinaia i ragazzi che hanno aderito all'iniziativa inforcando le proprie biciclette lungo i percorsi in gran parte protetti, partiti da Vimercate, Bellusco, Agrate, Carnate, Mezzago, Bernareggio, Concorezzo, Burago e Sulbiate. Comuni che hanno patrocinato l'evento insieme alla Provincia di Monza e Brianza e con la collaborazione della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta).

In sella anche sindaci e amministratori

L'evento aveva anche lo scopo di far scoprire la rete di piste ciclabili e mettere in evidenza, sfruttando anche la presenza degli amministratori comunali, le criticità presenti.

Tra gli amministratori che hanno aderito, alcuni dei quali pedalando insieme ai ragazzi, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda (presente con l'assessore Sergio Frigerio), il sindaco Bellusco Mauro Colombo, i colleghi di Agrate Simone Sironi, di Sulbiate Carla Della Torre e di Bernareggio Andrea Esposito, altri amministratori dei comuni coinvolti.

La sensibilizzazione

Tanti anche gli sponsor e gli stand di associazioni, allestiti nel piazzale della scuola superiore, nel centro scolastico di via Adda. Tra questi, la Protezione civile, la Polizia di Stato e l’associazione Matteo La Nasa (che hanno proposto insieme la simulazione della guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze grazie all'ausilio di occhiali speciali), la Fondazione Veronesi ( presente con un proprio banchetto per la vendita di pomodori per finanziare l’Oncologia pediatrica), Brianzacque, B!-Verderio, Famiglia Faini, Danzaevolution Bellusco, che ha tenuto un evento finale, PainKillers (gruppo musicale di ex studenti), Velp Scientifica, Il Gigante, La Locomotiva e Weston Comstor.

La soddisfazione della dirigente scolastica

"Siamo contenti per la buona riuscita di questa iniziativa che verrà sicuramente riproposta anche nei prossimi anni - ha commentato soddisfatta la dirigente scolastica dell'Einstein, Michelina Maddalena Ciotta - Dobbiamo rispettare il nostro territorio e vogliamo che i ragazzi crescano in un ambiente sano".

Il sindaco di Vimercate

"L'iniziativa è venuta molto bene - ha aggiunto il sindaco di Vimercate Francesco Cereda - Un evento importante per due motivi. Innanzitutto perché viviamo in una società che ha sempre progettato i suoi spazi pubblici mettendo al centro l'automobile. Ora questo paradigma sta cambiando. C'è bisogno di riportare al centro l'utenza debole, a cominciare da pedoni e ciclisti. Serve un cambio culturale e iniziative come queste danno un contributo importante. In secondo luogo c'è l'aspetto più locale che impegna anche le Amministrazioni comunali a fare la lor parte per mettere a disposizione una rete di piste ciclabili e percorsi protetti che consentano gli spostamenti in sicurezza".