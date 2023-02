A scuola si riflette su bullismo e cyber bullismo. Ma in programma c'è anche un incontro con i genitori

Un lavoro di riflessione, di condivisione e discussione sui temi del bullismo e del cyber bullismo portato avanti anche con la collaborazione di esperti. E' quello che stanno facendo in queste settimane gli studenti di alcune scuole di Desio.

A scuola si riflette su bullismo e cyber bullismo

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Agnesi ad esempio proprio oggi, Giornata contro il bullismo, hanno seguito gli eventi organizzati dal MIM – Ministero dell'Istruzione e del Merito; invece presso l'Istituto Comprensivo Tolstoj è attivo un progetto dedicato alle classi prime della scuola secondaria di I grado, coordinato da uno specialista esterno dal titolo "Conoscere e Prevenire il Cyber Bullismo", organizzato in vari incontri sul clima relazionale della classe in sinergia con i docenti.

Una problematica su cui riflettere anche con i genitori

Una riflessione, quella sul bullismo, che coinvolge anche i genitori. Proprio per lavorare in sinergia con le famiglie, il prossimo 7 marzo i due Istituti proporranno anche una serata di formazione e confronto con i genitori interessati, dalle ore 20.30 alle ore 22.00 presso l’auditorium del plesso "Pertini" di via Milano 345.

L'esperta che terrà l'incontro

Docente dell’incontro sarà Stefania Crema, Avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, specialista in criminologia, mediatrice dei conflitti, consulente legale, formatrice e supervisore legale su casi complessi. Obiettivo: educare ragazze e ragazzi all’uso critico e consapevole dei social network e dei media per contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, condividendo “buone prassi” da mettere in campo nell’ottica della corresponsabilità educativa.

I temi

L’incontro offrirà nozioni ed elementi relativi ai comportamenti devianti nel mondo reale e virtuale (cyberbullismo, prevaricazione, hate speech) e agli aspetti dell’agire quotidiano (uso di mezzi informatici, social, videogiochi). Si parlerà dell'essere genitori, sul web, tra responsabilità e sicurezza, ma anche di social network e comunicazione non ostile. Infine anche di usi scorretti della rete e di ruoli e responsabilità legali nei casi di illeciti commessi online.

Anche lo sport contro il bullismo

Anche fuori dalle sedi scolastiche la città di Desio esprime attenzione al fenomeno. E' infatti di recente avvio un progetto contro il bullismo attraverso lo sport. È stato lanciato dalla palestra Hatlex CrossFit e ha già coinvolto quattro scuole primarie , per un totale di 120 alunni delle classi terze e quarte. “Disciplina del carattere", questo il nome del progetto, che nei giorni scorsi ha visto la chiusura della prima fase con il ritrovo di ragazzi e genitori nella palestra di via 25 Aprile. Obiettivo: aumentare l’autostima, la sicurezza, stimolare l’attenzione, il lavoro di squadra, non lasciare in disparte nessuno.