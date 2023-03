Importante novità per quanto riguarda i parcheggi con le strisce blu e nelle strutture gestite dal comune a Seregno. Da oggi, mercoledì 1 marzo, la sosta con durata inferiore ai 30 minuti diventa gratuita.

A Seregno la sosta breve diventa gratuita

Si tratta di una misura, per ora introdotta in misura sperimentale, mirata ad ottimizzare l’occupazione degli stalli e, nel contempo, ad andare incontro a quanti, ad oggi e magari con cadenza quotidiana, sono costretti a pagare per soste di pochi minuti oppure scelgono di effettuare più giri sul medesimo percorso in attesa di vedersi liberare stalli non a pagamento.

La corresponsione del pedaggio per la sosta, infatti, è uno strumento per disincentivare occupazioni troppo prolungate degli stalli e per favorire la rotazione delle utenze: in questo senso - spiega il Comune in una nota - le soste brevi non creano particolare elemento di disagio, coniugando la possibilità di garantire un servizio gratuito al cittadino e contemporaneamente confermando la destinazione strategica delle aree a sosta regolamentata.

Come funziona

La gratuità delle soste inferiori alla mezz’ora sarà garantita, per un numero illimitato di volte, nei parcheggi in struttura e, per i parcheggi in superficie, una volta al giorno tramite l’utilizzo della app gratuita Sosta+.

Era uno dei punti del programma dell'Amministrazione

La revisione della sosta a pagamento era uno dei punti rilevanti nel programma di mandato dell’Amministrazione: "un intervento che, in modo bilanciato, contempera le esigenze di razionalizzazione dell’utilizzo degli stalli e di migliore accessibilità delle aree della città, soprattutto del centro storico" - fa sapere L'Amministrazione.

